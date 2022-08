Bordeaux: pourquoi les Girondins doivent encore passer devant la DNCG ce mardi

Après avoir été repêché in-extremis en Ligue 2 par la FFF, Bordeaux va être de nouveau auditionné ce mardi par la DNCG. Le gendarme financier du football français va définir la marge de manœuvre des Girondins pour la fin du mercato.

Un rendez-vous (encore) capital, qui risque d'impacter sérieusement la saison à venir. Repêché in-extremis en Ligue 2 par la Fédération française de football, Bordeaux va une nouvelle fois passer devant la DNCG. Les Girondins ont rendez-vous ce mardi dans les locaux du gendarme financier du football français. A l’issue de cette audition, le club au scapulaire devrait connaître sa marge de manœuvre pour la fin du mercato. En fonction des garanties présentées, il pourrait écoper d’une interdiction de recrutement ou d’un encadrement de sa masse salariale. Mais la DNCG pourrait aussi lui laisser le champ libre, en commençant par valider le contrat de ses deux premières recrues de l’été: le défenseur central Yoann Barbet et le latéral gauche Vital Nsimba.

C’est évidemment ce que souhaite Gérard Lopez, qui assure avoir monté "un dossier extrêmement fort". "J’espère qu’on nous laissera travailler normalement, a expliqué le président bordelais mercredi dans l’After Foot sur RMC. Si c’est le cas, l’enjeu sera de monter une équipe qui sera compétitive et dans les clous financièrement. Si on vient nous mettre des bordures, ce qui ne serait pas juste avec un dossier aussi fort, on aura certainement beaucoup plus de difficultés (…) Nous laisser travailler librement, c’est également ne pas laisser l’impression aux clubs acheteurs qu’on doit absolument vendre, car c’est ce qu’il y a de pire pour effectuer les ventes. Sur les arrivées, on a un projet qui plaît beaucoup, on a des joueurs qui ont su être patients et qui attendent qu’on puisse les faire venir."

"On est optimistes", assure Guion

En attendant, Bordeaux a entamé sa saison de Ligue 2 par un nul contre Valenciennes, samedi au Matmut Atlantique (0-0). Sans ses recrues. A tous les échelons du club, on croise les doigts pour que la DNCG se montre conciliante. "C’est un moment important, parce que on a besoin d’amener des forces vives dans le groupe, a confirmé le coach David Guion sur beIN SPORTS. On attend avec impatience la décision de la DNCG. Il n’y a pas de raison. Le président a très bien travaillé avec toute son équipe. On est optimistes avant ce rendez-vous."

Si les Girondins s’en sortent sans aucune restriction, ils en profiteront pour accélérer leur mercato. "Si on peut travailler normalement, on aura des départs et des arrivées, a prévenu Lopez. On aura entre sept et huit joueurs qui viendront et avec ça, on aura une équipe très compétitive. On est une entreprise qui se porte bien et qui a été assainie, on aimerait pouvoir travailler calmement, comme un club de foot normal." Guion, lui, réclame en priorité du renfort dans le secteur offensif.