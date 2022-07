Ligue 2: Bordeaux, une reprise dans la discrétion

Tout juste maintenus en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux débutent leur saison ce samedi face à Valenciennes (19 heures). Un retour sur le terrain dans la discrétion pour oublier un été chaotique.

Les Girondins s'apprêtent à démarrer la saison en Ligue 2 pour la première fois depuis 30 ans. Bordeaux fait office de survivant après un été chaotique au cours duquel le club a frôlé le dépot de bilan et la disparition. Le groupe pro a malgré tout effectué une bonne préparation de cinq semaines avec des résultats intéressants comme un bon match nul contre Saint-Etienne.

Les Girondins souhaitent retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible mais ils ont pris beaucoup de retard sur leurs concurrents directs. "On n'a pas gagné un trophée mais ce n'est pas la fête non plus. Je suis un entraîneur ambitieux et je veux retrouver la Ligue 1 mais je suis aussi réaliste. Dans mon équipe, il n'y aura pas de renfort demain. Je sais qu'on a besoin de se renforcer et on va le faire dans les prochaines semaines. Je sais qu'on a pris du retard", a concédé David Guion en conférence de presse.

14 joueurs issus du centre de formation

Durant ces longues semaines d'incertitudes, le coach bordelais assure ne pas avoir douté. "J'avais régulièrement mon président au téléphone. On avait confiance en la direction. L'état d'esprit était vraiment au rendez-vous parce qu'on y a tous cru, les joueurs et le staff en premier."

Si la décision définitive a été validée par le Comex de la FFF, les Girondins vont de nouveau être reçus en début de semaine prochaine par la DNCG afin de savoir si le gendarme financier lui impose des mesures (encadrement de la masse salariale, interdiction de recrutement à titre onéreux...). Le Comex a également demandé à la DNCG d'exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023.

Contre Valenciennes samedi, dans un stade à guichets fermés, David Guion va s'appuyer sur 14 joueurs du centre de formation. Malgré son maintien en Ligue 2, les contrats de Yoann Barbet et Vital N'Simba, seuls recrues arrivées libres cet été, ne sont pas encore homogués. De son côté, Fransergio est suspendu. En revanche, Danylo Ignatenko a lui pu être qualifié à temps. Junior Onana et Hwang sont à la disposition de l'entraineur. Alberth Elis est lui blessé.