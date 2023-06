Bordeaux-Rodez interrompu: les Girondins espèrent encore rejouer le match malgré la mise en instruction

Les Girondins de Bordeaux ont réagi ce lundi à leur passage devant la commission de discipline de la LFP et la mise en instruction du dossier concernant l'arrêt du match de la 38e journée de Ligue 2 contre Rodez. Le club bordelais garde l'espoir de rejouer cette rencontre cruciale pour la montée en Ligue 1.

Le suspens continue en Ligue 2. Si le club du Havre a remporté le titre et jouera dans l'élite la saison prochaine, le FC Metz doit encore attendre pour savoir s'il accompagnera l'équipe normande au niveau supérieur. La faute à l'interruption du match de la 38e journée entre Bordeaux et Rodez vendredi. Après l'ouverture du score ruthénoise par Lucas Buades, le buteur a été bousculé par un supporter des Girondins descendu des tribunes. Quelques heures après son passage devant la commission de discipline de la LFP, ce lundi, le club bordelais a réagi sobrement à la mise en instruction du dossier.

"Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la commission de discipline de la LFP de renvoyer sa décision au lundi 12 juin 2023, le temps de mener son instruction, conformément au règlement", a écrit le club au scapulaire dans un communiqué publié ce lundi.

"Cette décision n'entérine pas ni l'issue du championnat, ni l'opportunité de pouvoir disputer cette rencontre"

Contraint d'évoluer une saison de plus en Ligue 2 si la LFP venait à lui infliger une défaite sur tapis vert, Bordeaux a tenté de faire rejouer le match contre Rodez au plus tôt. Une manière de boucler sur le terrain cette rencontre ô combien importante pour la montée en Ligue 1 et pour le maintien des Ruthénois en L2. Une solution, même temporaire et à titre conservatoire, refusée par la commission de discipline de la Ligue.

"La commission a fait le choix de ne pas donner suite à la proposition du club de rejouer rapidement le match à titre conservatoire. Cela aurait permis de répondre aux contraintes sportives de calendrier notamment internationales, ont encore indiqué les Girondins dans leur prise de parole. Elle a fixé un délai d’une semaine pour instruire le dossier sur la base de l’ensemble des faits, notamment afin de démêler les contradictions apparues depuis vendredi dernier. Cependant, le club constate que cette décision n'entérine pas, pour le moment, ni l'issue du championnat, ni l'opportunité de pouvoir disputer cette rencontre décisive et essentielle pour l'équité de la Ligue 2 BKT."

Lors de son passage devant la commission de discipline de la LFP, Bordeaux a défendu sa position en faveur d'une reprise de la rencontre face à Rodez. Concernant l'incident et l'agression sur Lucas Buades, les Girondins ont expliqué avoir déposé plainte et ainsi rappelé qu’ils s’étaient porté partie civile.

Bordeaux a aussi condamné le geste intolérable de son supporter et assumé les conséquences de la responsabilité du club sur ce sujet précis, tout s’étant par ailleurs parfaitement déroulé tout au long de la soirée en termes de sécurité, notamment autour du parcage visiteurs occupé par les supporters de Rodez.