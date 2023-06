Bordeaux-Rodez arrêté: les présidents des clubs donnent leur version des faits et parlent de la suite

Après l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez dès la 22e minute, les deux équipes sont dans l'attente de la décision de la Commission de discipline de la LFP. Si Gérard Lopez veut que ça se joue sur le terrain, le président de Rodez est prêt à accepter la décision de l'institution.

La soirée a tourné au vinaigre ce vendredi au Matmut Atlantique. Alors que Rodez venait d'ouvrir le score face à Bordeaux, la rencontre s'est définitivement arrêtée à la 22e minute. La faute à un supporter bordelais, auteur d'une agression sur le buteur Lucas Buades. Dans un premier temps interrompu, le match est finalement arrêté par Nicolas Rainville, le joueur de Rodez souffrant d'une commotion cérébrale. Réunie dès ce lundi, la Commission de discipline de la LFP devra statuer sur le sort de la partie: sera-t-elle rejouée ? Donnée perdue sur tapis vert pour Bordeaux ?

Le président des Girondins a sa petite idée sur la question. "Première chose, il est clair que pour préserver les droits du club et l'institution, on va porter plainte contre l'individu, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement sur un terrain, ça reste du foot. On sera lundi présents en commission et on fera valoir tous nos droits, ainsi qu'en appel si jamais il fallait y aller. Finalement, la chose la plus importante, c'est qu'on a 42.000 personnes dont je suis très fier parce qu'elles sont parties dans un calme absolu."

Le RAF se rangera derrière la LFP

Du côté du club aveyronnais, Pierre-Olivier Murat a rappelé que ses joueurs étaient prêts à repartir. "Je suis un président comme Nicollin, sur le banc de touche. Je n’ai pas vu. On était dans un stade magnifique et c’est une personne qui gâche la fête, avoue-t-il abattu dans l'After sur RMC ce vendredi. Après on était en éveil. Nos joueurs n’étaient pas sous la douche. Tout le monde est resté dans le vestiaire. On attendait la décision. On menait 1-0… On avait fait une bonne entame de match. Reprendre ou rejouer le match? Je n’ai jamais vu des matchs joués après la dernière journée. Notre club de ploucs n'a pas mis la pression. Je me rangerai derrière l’avis de la LFP."

L'arrêt du match ne concerne pas uniquement les deux équipes, qui avaient chacune quelque chose à jouer lors de cette 38e journée. Toujours en lice pour la montée, les Girondins ont sans doute vu leur dernier espoir partir en fumée, d'autant que les Messins ont fait le travail sur le terrain en battant Bastia. En bas du classement, les Ruthénois sont 17es - et donc virtuellement relégués en National 1 - après les résultats du soir. Mais la décision de la Commission de discipline de la LFP pourrait aller dans le sens du RAF. Ce serait donc Annecy, battu par le Paris FC (1-0), qui serait la dernière équipe reléguée en troisième division avec Dijon, Nîmes et Niort.