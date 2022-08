Ligue 2: accroché à Grenoble et longtemps en infériorité, Bordeaux reste invaincu

En clôture de la 4e jouréne de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux décrochent un bon point à Grenoble (0-0), au terme d'une rencontre où ils ont longtemps évolué en infériorité numérique. Ils restent invaincus et sont troisièmes du championnat.

Deuxièmes de Ligue 2 avant cette 4e journée, les Girondins de Bordeaux avaient l’occasion de prendre les commandes du championnat sur la pelouse de Grenoble. S'ils ont été tenus en échec (0-0), ils restent invaincus et savoureront ce point pris, après avoir évolué pendant plus de 40 minutes en infériorité numérique.

Au cœur d’une première période assez calme bien que dominée par les visiteurs, les Girondins étaient réduits à dix sur un fait de jeu qui fait parler. Mwanga est au duel avec Touray dans le couloir gauche défensif. Son pied haut ne touche par son vis-à-vis mais, coupable d’une charge, il l’envoie au sol. L’arbitre n’hésite pas et dégaine un carton rouge extrêmement sévère, malgré la proximité de l’arbitre de touche et un contact plus impressionnant que violent (34e).

Grenoble à la peine et également réduit à dix

Malgré cette supériorité numérique, le GF38 ne se montrait pas beaucoup plus dangereux, même si le ballon se rapprochait du but bordelais en seconde période. Au contraire, c’est Bordeaux via Ignatenko qui se montrait le plus dangereux, sur une frappe légèrement trop croisée (59e). Meissa Ba (63e) et Sbaï (64e) amorçaient tout de même une révolte quelques minutes plus tard, sans trouver non plus le cadre.

Grenoble, vainqueur d’un seul de ses trois premiers matchs, ne parvenait toujours pas à forcer le verrou et à véritablement inquiéter Poussin, laissant même la possession à son adversaire. Au contraire, les Marine et Blanc y croient, Elis manquant sa tête dans la surface (72e). Maladroit sur un tacle offensif sur Bokele, Meissa Ba écopait en plus d’un second avertissement et laissait à son tour ses partenaires à dix (76e).

Bordeaux n'a toujours pas encaissé de but cette saison

À l’image d’un gros contact entre Gregersen et Bambock, la rencontre s’envenimait alors avec des duels toujours plus âpres. Malgré tout, Bordeaux et Bokele, qui terminait sur une jambe, tenaient bon et se contenteront d’un résultat nul (0-0). Les hommes de Guion perdent un rang au classement (3e) mais n’ont toujours pas encaissé de but cette saison, au lendemain d’un exercice particulièrement éprouvant sur ce point.