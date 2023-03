Ligue 2: Annecy invite ses supporters pour le prochain match après son exploit face à l'OM

Le club du FC Annecy se montre généreux avec ses supporters après sa qualification en demi-finale de Coupe de France. Les places du Parc des Sports seront gratuites ce samedi, pour la rencontre de Ligue 2 face au FC Metz.

Annecy va fêter ses héros comme il se doit. Au lendemain de la qualification au Vélodrome, comme l'a annoncé Le Dauphiné Libéré, le club haut-savoyard a fixé un tarif unique pour le match face au FC Metz ce samedi : 0€. La gratuité de la rencontre devrait attirer de nombreux annéciens au Parc des Sports.

Il faudra réserver sa place sur la billetterie en ligne du club pour être sûr d'acquérir son précieux sésame. Cette offre fait d'ores et déjà des heureux puisque le site internet du 10e de Ligue 2 en souffre actuellement.

Une fin de saison en boulet de canon pour le FCA ?

Bien installé en milieu de tableau de Ligue 2, le FC Annecy a peiné en début de saison avec trois défaites lors des trois premières rencontres. Les hommes de Laurent Guyot ont ensuite enchaîné cinq matchs sans défaites malgré des joueurs indisciplinés (quatre cartons rouges sur cette période). Cela s'en est suivi de quatre défaites en cinq matchs.

Coïncidence ou non, le promu a véritablement lancé sa saison lors de son entrée dans la compétition, en Coupe de France. Une victoire 8-1 contre les Diables Noirs de Combani fin octobre a été le point de départ de trois mois sans défaite.

Désormais, Gaby Jean et ses coéquipiers ne semblent plus regarder derrière avec neuf points d'avance sur le premier relégable. Fort de son épopée en Coupe de France, le club rhônalpin ne s'interdit plus de rêver.

Si la montée en Ligue 1 semble compromise avec treize points de retard sur Bordeaux, actuel deuxième, le FC Annecy peut écrire la plus belle page de son histoire grâce à la Coupe de France.