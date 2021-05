Ligue 2: Clermont tout proche de la montée, Caen au bord du précipice… les enjeux de la dernière journée

La 38e et dernière journée de Ligue 2, prévue ce samedi à 20h, réserve encore son lot d'enjeux. Clermont peut valider sa montée dans l'élite, les places de play-offs restent à déterminer, rien n'est encore fait pour le maintien.

La montée directe: Clermont a un boulevard

1- Troyes, 77 pts (+25)

2- Clermont, 72 pts (+37)

3- Toulouse, 69 pts (+29)

Le match nul du TFC cette semaine face à Pau a quasiment offert la première montée dans l’élite du Clermont Foot 63. Les Auvergnats comptent désormais trois points d’avance sur les Toulousains et une différence de buts nettement à leur avantage (+37 contre +29). Il faudra donc une lourde défaite de Clermont à Caen, qui se bat pour son maintien, conjuguée à une large victoire du TFC en terre dunkerquoise, pour éviter cette promotion. Un scénario très peu probable, même impensable aux yeux des supporters clermontois, qui n'ont pas attendu ce dernier match pour commencer les festivités. De son côté, Troyes avait validé sa montée et son titre de champion de France de Ligue 2 la semaine dernière et peut se déplacer au Havre avec le sentiment du devoir accompli.

La lutte pour les play-offs: qui pour rejoindre Toulouse ?

3- Toulouse, 69 pts (+29)

4- Grenoble, 62 pts (+15)

5- Paris FC, 61 pts (+13)

6- Auxerre, 59 pts (+20)

Si Toulouse ne réussit pas l’impensable pour détrôner Clermont de la seconde place offrant la montée directe, le club sera assuré de terminer cette saison à la troisième place et de rencontrer le vainqueur du premier play-off (entre le 4e et le 5e) le 21 mai prochain. Justement, l’enjeu de cette dernière journée sera aussi de déterminer les participants à ces pré-barrages.

Trois équipes sont concernées: Grenoble, le Paris FC et Auxerre. Le GF38 n’aura besoin que d’un nul face à Rodez, sauvé de la relégation, tandis que le PFC doit l’emporter à Chambly pour s’assurer de terminer dans le top 5 sans se préoccuper du résultat de l’AJA. Une formation bourguignonne qui va donc devoir gagner à Sochaux tout en comptant sur un faux-pas de ses concurrents pour participer au premier tour des play-offs (le 4e recevra le 5e le 18 mai). Et Auxerre peut s’en mordre les doigts: samedi dernier, Hein avait manqué un penalty à la 98e minute de jeu face à Grenoble (1-1), empêchant un scénario avec trois clubs à 61 points avant cette ultime journée.

La descente: cinq équipes en danger

15- Pau (41 pts, -8)

16- Niort (41 pts, -22)

17- Dunkerque (40 pts, -13)

18- Caen (38 pts, -16)

19- Chambly (38 pts, -20)

Comme entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y aura un barrage entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National 1 pour savoir qui évoluera en deuxième division la saison prochaine. Pour l’heure, cinq formations se tiennent en trois points entre la 15e et la 19e place: Pau, Niort, Dunkerque, Caen et Chambly. Les deux premières auront l'avantage d'affronter des équipes qui ne jouent plus rien, Valenciennes et Guingamp.

Aucune de ces formations ne vont s’affronter, ce qui donnera des matchs à distance et du suspense à n’en pas douter. Seul Pau, grâce à une différence de buts nettement favorable par rapport à Chambly (-8 contre -20), est quasiment assurer de ne pas terminer à la 19e place, synonyme de relégation directe en National 1. La place de lanterne rouge est d’ores et déjà assurée à Chateauroux, décroché (20e, 22 pts) et qui jouera en troisième division la saison prochaine.

Enfin, signalons que la dernière journée de National 1 se déroulera juste avant ce multiplex, à 18 heures. Les deux promus sont connus, Bastia et Quevilly, alors que la place de barragiste face au 18e de Ligue 2 sera réservée à Villefranche (3e, 52 pts) ou au Mans (4e, 49 pts). Seule une défaite des Rhodaniens combinée à un succès du MUC empêcherait les premiers de participer à ce barrage.

Le programme de la 38e journée de Ligue 2 (20h):

Caen-Clermont

Châteauroux-Ajaccio

Dunkerque-Toulouse

Grenoble-Rodez

Le Havre-Troyes

Nancy-Amiens

Niort-Guingamp

Paris FC-Chambly

Pau-Valenciennes

Sochaux-Auxerre