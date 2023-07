Ligue 2: le temps presse pour Sochaux, toujours pas vendu une semaine après l’ultimatum de son président

Le FC Sochaux-Montbéliard doit saisir le CNOSF d’ici vendredi pour espérer réintégrer la Ligue 2. Si aucune négociation n’aboutit avec un repreneur d’ici là, le club déposera le bilan.

Une réponse dans les 48h de la part des investisseurs. Voilà ce qu'attendait publiquement, le lundi 17 juillet, le président du FC Sochaux Frankie Yau. Mais nous voilà une semaine après la fin de cet ultimatum, et depuis, aucune négociation n’a encore abouti avec un repreneur.

Problème: si 12 millions d’euros ne sont pas injectés dans le club très prochainement, le FC Sochaux perdra son statut professionnel et sera rétrogradé en National 3 (cinquième division). Pour éviter ce scénario catastrophe, il faudra saisir le CNOSF (Comité national et sportif français) d’ici ce vendredi 28 juillet et espérer être réintégré à la Ligue 2.

Mais ces 12 millions d’euros, Romain Peugeot, l’arrière-petit-fils du fondateur du club, ne les a pas. Bien que d’autres potentiels candidats se soient manifestés, il est le seul, jusqu’à présent, à avoir fait une offre ferme de rachat du club. Mardi, l’homme d’affaires s’est réuni avec Frankie Yau à Paris, pour tenter de trouver un accord. Les discussions n’ont pour l’instant pas débouché sur une entente totale entre les deux parties, mais continuent aujourd’hui.

Nenking en actionnaire minoritaire du club?

Romain Peugeot, qui a réuni plusieurs investisseurs autour de lui, n’a pas réussi à rassembler 12 millions d’euros. Pour atteindre cette somme et saisir le CNOSF avant vendredi, Nenking, propriétaire chinois du club, pourrait donc devoir rester actionnaire minoritaire du club. C’est l’un des points cruciaux des négociations. Un dossier suivi de près par l’Elysée, qui, comme révélé par RMC Sport, est allée jusqu’à appeler Nenking jeudi dernier.

Depuis le 21 juillet, date de la proposition ferme de Romain Peugeot, Nenking se donne du temps, puisque d’autres investisseurs étrangers, potentiellement capables d’investir les 12 millions d’euros, se sont manifestés. Mais c’est justement le temps qui manque pour approfondir ces pistes. Il y avait bien par exemple, ces derniers jours, un réel intérêt d’un investisseur américain pour le club, mais les délais très limités rendent un tel investissement plus que compliqué.

"C’est très pesant pour tout le monde"

La piste Romain Peugeot est donc à l’heure actuelle la seule piste sérieuse de rachat du club. Une candidature soutenue par les supporters, et que les salariés et joueurs espèrent également voir aboutir en interne. Pour l’effectif professionnel et le staff, il y a "beaucoup de tension" et un climat "hyper anxiogène" ces derniers jours. "C’est très pesant pour tout le monde", nous confie-t-on.

Mais malgré tout, le secteur sportif prépare déjà la saison prochaine. Alors que la quasi-totalité de l’effectif de l’exercice précédent a déjà quitté le club, la direction cherche des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes, et batailler pour le maintien en Ligue 2.

Des joueurs ont déjà donné leur accord pour rejoindre le FC Sochaux en cas de réintégration en deuxième division. Championnat dont la reprise est prévue… la semaine prochaine, le week-end du 5 août.