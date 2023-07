Ligue 2/National: pourquoi Annecy doit maintenant être "supporter" de Sochaux

Après avoir dû souhaiter la rétrogradation administrative de Sochaux en National 1 - ce qui est désormais chose faite - pour avoir une chance de rester en Ligue 2, Annecy doit maintenant espérer que le club montbéliard ne tombe pas plus bas. Explications.

Tout va très vite dans le football. Alors qu’Annecy devait espérer une relégation administrative de Sochaux en National 1, ce qui a été confirmé en appel mardi, le club haut-savoyard doit désormais croiser les doigts pour que le sort ne s’acharne pas sur les Lionceaux.

Victime collatérale des décisions prises par la commission de discipline de la LFP après l’arrêt de Bordeaux-Rodez, Annecy espère toujours être repêché en Ligue 2. Dans cette quête, un dépôt de bilan de Sochaux et une relégation des Doubistes en National 3 serait une très mauvaise nouvelle.

Si Sochaux reste en National, il y aurait 19 équipes au troisième échelon (en comptant Annecy) et 19 en Ligue 2. Ce format ne serait pas idéal pour le déroulé du National et les instances auront alors tout intérêt à réintégrer les Hauts-Savoyards en Ligue 2 pour avoir 18 clubs en National et 20 en Ligue 2.

Un repêchage possible seulement s'il y a une gêne en National

Si Sochaux est rétrogradé en N3, il y aurait 18 clubs en National (en comptant Annecy) et 19 en Ligue 2. Le National pourrait alors se dérouler normalement et la conséquence serait terrible pour Annecy. Le règlement est d’ailleurs formel: s'il n'y a pas de gêne en National 1, il n'y a pas de repêchage possible en L2.

"C'est assez clair. Si Sochaux démarre la prochaine saison en National, Annecy, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la LFP et du comité exécutif de la FFF, pourra être repêché, résume Bernard Joannin, président d'Amiens et du collège de Ligue 2, dans les colonnes de L’Equipe. En revanche, si Sochaux dépose le bilan, ce que tous nous ne souhaitons pas, alors la Ligue 2 en 2023-2024 sera composée de 19 équipes. C'est ce que les clubs avaient voté en majorité en complément du passage de la L2 à 18 clubs en 2024-2025. J'ai d'ailleurs eu le président d'Annecy ce (mercredi) matin pour lui faire part de ces deux options."