Ligue 2: pourquoi Annecy ne devrait pas être maintenu… même en cas de relégation administrative de Sochaux

Le FC Annecy, relégué en National, a publié mercredi un communiqué dans lequel le club haut-savoyard s’annonce maintenu en Ligue 2. Sans le mentionner, Annecy rebondissait sur la relégation administrative de Sochaux. Une communication prématurée sachant que les Lionceaux ont fait appel… et que les textes ne prévoient pas de repêchages cette saison.

Une communication prématurée... et ce pour plusieurs raisons. Mercredi soir, le FC Annecy a publié un communiqué pour annoncer sa présence la saison prochaine en Ligue 2, malgré sa relégation sportive consécutive aux décisions disciplinaires prises après l’arrêt du match Bordeaux-Rodez.

"Nous sommes en Ligue 2 BKT ! Le FC Annecy tient avant tout à remercier tous ses soutiens, grandes sommités du football français, journalistes et consultants, hommes et femmes politiques, et amoureux du ballon rond, a écrit Annecy dans son communiqué. Nous remercions tout particulièrement nos supporters et nos joueurs qui ont montré, par leur action, leur attachement à notre club."

L'alinéa qui pourrait tout changer

Le club haut-savoyard rebondissait alors sur la relégation administrative en National de Sochaux... sans jamais mentionner la situation du club montbéliard. D’emblée, cette communication a surpris tout le monde sachant que les Lionceaux ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision. Mais L’Equipe a repéré ce vendredi un autre élément qui laisse penser qu’Annecy s’est un peu trop précipité - sans doute de manière volontaire pour mettre la pression sur les instances.

Le Cri de Gueule : FC Annecy relégué en National suite à la victoire de Rodez - 14/06 6:29

Comme souligné par le quotidien sportif, les textes de la Ligue professionnelle de football (LFP) ne prévoient en effet pas de repêchage cette saison dans le cadre du passage d’une Ligue 2 de 20 à 18 clubs. Un alinéa du procès verbal d’une assemblée générale datant du 9 décembre 2021 précise en effet "la suppression des repêchages afin d'anticiper la réduction du nombre de clubs, sous réserve de faisabilité avec le format National et éviter les 4 descentes deux saisons de suite".

Si jamais Sochaux ne gagne pas en appel devant la DNCG, la Ligue 2 pourrait donc débuter avec 19 clubs sur la ligne de départ en août… et trois descentes au lieu des quatre prévues.