Ligue 2: puni après les incidents contre l'OL, le Paris FC autorisé à rouvrir son stade au public

Le CNOSF a proposé une solution de conciliation au Paris FC et à la FFF, lesquels l'ont validé. Le club parisien va donc pouvoir accueillir du public face à Sochaux dès samedi prochain.

Le Paris FC va retrouver son public plus tôt que prévu. La suspension pour cinq matches du stade Charléty, infligée au Paris FC après les incidents contre Lyon en Coupe de France, avait été réduite en appel à deux rencontres, mais les deux dernières étaient censées se jouer sans public.

Malgré l’atténuation de la sanction qui avait vu les trois matchs sur terrain neutre (contre Quevilly-Rouen, Sochaux et Niort) , se transformer en trois matchs à huis clos à Charléty, le PFC avait saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Du sursis pour Charléty

Bien lui en a pris, puisqu’il a fini par obtenir gain de cause. "Le CNOSF s’est réuni ce mardi 22 février et a proposé une solution de conciliation aux deux parties, la FFF et le Paris FC, notamment en assortissant la sanction pour les deux matchs restant prévus à huis clos à Charléty du bénéfice du sursis", rapporte le Paris FC.

Le club a accepté cette proposition, tout comme le Comex de la Fédération française de football (FFF). Le Paris FC "se réjouit de pouvoir accueillir ses supporters" et les supporters de Sochaux et de Niort le samedi 26 février et le samedi 12 mars. "C’est enfin, pour tous les salariés et bénévoles du club, la reconnaissance du travail accompli pour corriger une sanction manifestement excessive", conclut le club.