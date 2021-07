Ligue 2: sur quelle chaîne regarder les matchs de la première journée de la saison

La Ligue 2 débute ce samedi avec neuf rencontres comptant pour la première journée de la campagne 2021-2022. Grâce à un accord entre Amazon et la chaîne L’Equipe, les huit matchs du multiplex seront à suivre en clair sur la TNT à partir de 19h, alors que le duel entre Bastia et Nîmes lancera la saison dès 15h.

A l’heure où Canal +, la LFP et beIN Sports s’écharpent devant les tribunaux autour des droits TV de la Ligue 1, la Ligue 2 reprend ce samedi avec pas moins de neuf matchs. Dès 15h, le championnat de deuxième division débutera ainsi avec une belle affiche entre deux clubs historiques du football français.

Retombé dans l’anonymat et au niveau amateur, Bastia retrouve cette année la L2 et défiera ainsi Nîmes dès la première journée. Dans leur antre de Furiani, où le public fera son retour, les Corses auront à cœur de faire tomber l’ancienne formation de l’élite. Rendez-vous dès 15h pour suivre en direct le duel entre Batia et Nîmes en direct sur beIN Sports 1, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr.

Le multiplex en clair sur la TNT

Après une belle affiche en lever de rideau, la première journée de la saison en Ligue 2 se poursuivra avec un multiplex de huit rencontres. Et c’est là que la première révolution intervient: ces matchs seront disponibles gratuitement et en clair sur la chaîne L’Equipe (canal 21 de la TNT) en direct à partir de 19 heures. Une conséquence directe de la crise des droits TV entre la LFP et les diffuseurs. Vous pourrez bien sûr vivre les matchs aussi à la radio, sur RMC.

Egalement impactée par le retrait de Mediapro, la Ligue 2 a finalement vu Amazon - via sa plateforme Prime Video - se porter acquéreur des huit rencontres lâchées par le groupe sino-espagnol. Mais le géant de la vente en ligne a finalement conclu de diffusion avec la chaîne L’Equipe pour l’intégralité de la saison 2021-2022. Pour ceux qui voudraient suivre un match en particulier, ils seront accessibles via huit canaux de diffusion sur l'application et la plateforme du site L'Équipe. Le dixième et dernier match de cette première journée de Ligue 2, le choc entre Dijon et Sochaux, sera diffusé lundi soir (20h45) sur beIN Sports 1.

Le programme TV de la J1 de L2

Bastia-Nîmes à 15h sur beIN Sports 1

Amiens-Auxerre à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Caen-Rodez à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Dunkerque-QRM à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Grenoble-Paris FC à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Le Havre-Guingamp à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Pau-Nancy à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Toulouse-AC Ajaccio à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Valenciennes-Niort à 19h en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Lundi : Dijon-Sochaux à 20h45 sur beIN Sports 1