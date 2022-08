Paris FC: Laurey calme le jeu avec Julien Lopez après leur altercation... mais recadre son frère Maxime

Thierry Laurey est revenu jeudi sur son accrochage en plein match avec son propre joueur Julien Lopez. L’entraîneur du Paris FC a justifié ses réprimandes puis a tancé Maxime Lopez, milieu de Sassuolo et frère de l'attaquant.

On connaissait déjà les coéquipiers s’écharpant sur le terrain, cela arrive parfois quand l’enjeu de la rencontre fait ressurgir les tensions. Mais un accrochage entre un entraîneur et un joueur, c’est plus rare. Jeudi face à la presse, Thierry Laurey a apaisé les choses avec Julien Lopez suite aux mots échangés dans les dernières minutes de la première journée de Ligue 2 face à Sochaux (0-0) lundi soir. Expulsé pour une contestation, le milieu offensif du Paris FC s’était ensuite pris le bec avec son propre technicien au moment de quitter la pelouse du Stade Bonal.

"Le rouge de Lopez ? Certains veulent en faire une affaire, mais il n’y a pas d’affaire, c’est une tempête dans un verre d’eau, a expliqué le coach du PFC mercredi. […] Depuis Sochaux j’ai très bien dormi. Cela ne me pose aucun problème. Ceux qui veulent polémiquer… Les polémiqueurs de métier qui n’ont que cela à faire vont polémiquer alors que ceux qui sont dans le foot vont peut-être comprendre comment cela peut se passer. Il n’y a pas de polémique à avoir. Le problème est réglé depuis très longtemps, il n’y a pas de soucis sur ce qu’il va se passer dans le futur."

Laurey justifie son geste auprès de Julien Lopez

Après une fausse touche sifflée contre lui, Julien Lopez a contesté la décision arbitrale et écopé d’un second carton jaune synonyme d’expulsion. Soucieux de ne pas encaisser de but, et ainsi perdre le point du nul face aux Lionceaux, Thierry Laurey a demandé au joueur de 30 ans de rapidement rentrer au vestiaire en l’y poussant.

"C’était un moment d’énervement commun. Si je l’ai poussé, ce n’était pas pour me battre, c’était pour qu’il n’aggrave pas son cas. Quand un joueur est dans cet état-là, il est capable de faire un petit peu n’importe quoi. Je voulais qu’il disparaisse du champ visuel de l’arbitre, a encore expliqué l’ancien entraîneur strasbourgeois. […] L’arbitre a fait un rapport conforme à ce qu’il s’est passé et n’en a pas rajouté. Tout est dissipé. Julien a aussi parlé à ses coéquipiers. Il s’est excusé. Il sera sanctionné par les dirigeants. Pour moi, c’est réglé, je suis passé à autre chose. Un moment d’égarement, ça peut arriver."

Lopez sera sanctionné par le PFC

Expulsé et suspendu en Ligue 2, Julien Lopez a présenté ses excuses au reste des joueurs de l’équipe. Mais si Thierry Laurey lui a pardonné son geste, les dirigeants vont sanctionner le joueur selon le coach.

"On a pris le temps de parler, explique Laurey. Tout est dissipé, a encore lâché l’entraîneur du PFC dans des propos relayés par le journal Le Parisien. Julien a aussi parlé à ses coéquipiers. Il s’est excusé. Il sera sanctionné par les dirigeants. Pour moi, c’est réglé, je suis passé à autre chose."

"Qu’il s’occupe de Sassuolo"

Petit frère du joueur parisien, Maxime Lopez avait rapidement réagi aux images de l’accrochage avec Thierry Laurey. Dans un message (supprimé depuis) le milieu de Sassuolo prenait la défense de son aîné en rappelant que le technicien n’avait pas à le pousser avec tant de véhémence. Face à la presse, la riposte de l’entraîneur parisien a fusé.

"Qu’il s’occupe de Sassuolo, a grincé Thierry Laurey. Moi je m’occupe du Paris FC." Fin du spectacle et fin de la polémique. Samedi, lors de la deuxième journée de Ligue 2, c’est bien sans Julien Lopez que le PFC accueillera Quevilly-Rouen Métropole dans son antre de Charléty.