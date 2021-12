Propos racistes lors de Toulouse-Rodez: la commission de discipline de la LFP va se saisir de l'affaire

Alors que Lionel Mpasi, gardien du RAF, a été victime d'insultes racistes lors de Toulouse-Rodez ce lundi soir en Ligue 2, la commission de discipline de la LFP va se saisir de l'affaire. Les détails de la procédure seront définis ce mercredi.

La LFP a encore du travail. Au lendemain des insultes racistes proférées à l'encontre de Lionel Mpasi, lors de la rencontre de Ligue 2 entre Toulouse et Rodez (1-1), la commission de discipline de la LFP va se saisir de l'affaire. Selon les informations de RMC Sport, les détails de la procédure sur ce dossier seront définies lors de la commission, prévue ce mercredi. Pris à parti par un supporter et victime d'insultes racistes de ce dernier, le gardien de Rodez a été par ailleurs sifflé une bonne partie de la rencontre à chaque fois qu'il touchait le ballon après l'égalisation du club ruthénois.

Le TFC consterné

Cette affaire, révélée par Toulouse juste après le coup de sifflet final, n'a pas laissé insensible le club haut-garonnais, deuxième du championnat après ce nul. "Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L’identification de l’individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires", avait expliqué le TFC dans un communiqué.

Le président du club Damien Comolli a lui exprimé "sa colère" après ces "propos absolument abjects" à l'encontre de Lionel Mpasi et veut retrouver le plus rapidement possible l'individu qui a proféré ses injures. En attendant, la commission de discipline de la LFP va donc étudier la question, alors que les affaires se multiplient ces dernières semaines après les nombreux incidents qui ont eu lieu dans les stades de Ligue 1.