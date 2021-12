Toulouse-Rodez: les Indians Tolosa condamnent les propos racistes à l'encontre de Lionel Mpasi

Quelques heures après les propos racistes à l'encontre de Lionel Mpasi, gardien du RAF, lors de la rencontre entre Toulouse et Rodez (1-1) ce lundi soir, les Indians Tolosa, principal groupe d'ultras du TFC, ont condamné ces propos.

Les Indians sortent du silence. Au lendemain des incidents qui sont apparus lors de Toulouse-Rodez (1-1) ce lundi, le principal groupe d'ultras du TFC a réagi après les propos racistes tenus à l'encontre de Lionel Mpasi, le gardien du RAF. "Nous condamnons le plus fermement possible ces propos, et apportons tout notre soutien au joueur qui a d'ailleurs défendu nos couleurs par le passé, ont expliqué les Indians dans un communiqué. Depuis près de 30 ans, des générations se sont succédées au sein de ce virage et ont toujours eu à coeur de lutter contre le racisme ou toutes autres formes de discriminations. De tels propos n'ont jamais eu et n'auront jamais leur place au sein du Virage Brice Taton et viennent ternir aujourd'hui l'image de tous les supporters toulousains."

Un acte "isolé et abject"

Le groupe d'ultras du TFC a tenu à préciser qu'il n'a rien à voir avec "cet acte isolé et abject" qui ne "doit pas porter préjudice aux supporters toulousains. Une sanction collective serait par conséquent non seulement injuste, mais aussi injustifiée." Alors que l'état-major du club haut-garonnais s'est offusqué des propos tenus envers Lionel Mpasi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va se saisir de l'affaire.

Les détails de la procédure sur ce dossier seront défins lors de la commission, prévue ce mercredi. En parallèle de cette affaire, la soirée de Toulouse a été délicate sur le plan du sportif puisque les hommes de Philippe Montanier ont perdu leur fauteuil de leader de la Ligue 2 au profit de l'AC Ajaccio, après le nul dans le derby face au RAF (1-1), une semaine après avoir concédé sa deuxième défaite de la saison face à Niort (2-1).