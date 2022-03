Ajax-Benfica: "Je dois me battre sur le terrain", estime Yaremchuk

Après la victoire du Benfica contre l’Ajax (1-0) mardi soir et la qualification des Portugais pour les quarts de finale de Ligue des champions, Roman Yaremchuk a été interrogé sur son ressenti. Très ému, l’Ukrainien a dit vouloir se battre sur le terrain pour son pays.

Pour Roman Yaremchuk, chaque match revêt désormais une saveur particulière. Marqué par la guerre qui touche son pays depuis le 24 février, l’Ukrainien n’a pas caché ses émotions à l’issue de la rencontre de Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam mardi soir (1-0).

"Mes amis se battent en Ukraine"

"Je suis professionnel. Mes amis se battent en Ukraine, mon peuple se bat en Ukraine. Je dois me battre ici. Je ne peux pas me battre là-bas, mais je dois me battre sur le terrain", a-t-il répondu au micro de BT Sport, visiblement très ému.

Mardi soir, le Benfica Lisbonne a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale de Ligue des champions, en battant les Néerlandais 1-0 (2-2 au match aller). Entré en fin de match (72e), Roman Yaremchuk a d’ailleurs été tout proche d’inscrire le deuxième but du Benfica, au bout du temps additionnel.

>> DIRECT - Guerre en Ukraine et les conséquences sur le sport: les dernières informations

Le 27 février, l’attaquant ukrainien avait reçu une poignante ovation du public lisboète, à l’occasion d’un match face à Guimaraes (3-0). Encore une fois entré en cours de rencontre, il avait symboliquement hérité du brassard de capitaine, avant d’être chaudement applaudi par tout le stade. Les spectateurs se sont levés à son entrée en jeu et des drapeaux ukrainiens étaient brandis en tribunes. Son nom a aussi été scandé par le public. Les larmes aux yeux, visage tremblant, Roman Yaremchuk est apparu bouleversé par cet hommage.

Né à Lviv dans l’ouest de l’Ukraine, ville proche de la frontière polonaise, l’attaquant de 26 ans a fait ses débuts avec la sélection nationale en 2018. Il compte aujourd’hui 36 sélections (12 buts).