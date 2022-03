Anelka estime que Ronaldo et Messi auraient dû mieux gérer leur fin de carrière

Sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, respectivement avec Manchester United et le PSG, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auraient peut-être pu mieux gérer leur fin de carrière selon notre consultant RMC Sport, Nicolas Anelka.

C’est possiblement la fin d’une époque. Pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été éliminés tous les deux dès les huitièmes de finale de la prestigieuse Ligue des champions, respectivement avec Manchester United et le PSG. Les Red Devils ont été sortis par l’Atlético d’Antoine Griezmann, alors que les Parisiens ont sombré sur le terrain du Real Madrid. Difficile de ne pas y voir le poids des années pour le Portugais (37 ans) et l’Argentin (34 ans), même si l'échec de leurs clubs ne peut pas leur être entièrement imputé.

>> Les podcasts de l'émission "Rothen s'enflamme"

"Ils ont fait leur carrière et je pense qu’ils sont tous les deux satisfaits de ce qu’ils ont produit durant quinze ans, a estimé Nicolas Anelka mercredi chez "Rothen s'enflamme" sur RMC. Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo. Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France et que Ronaldo allait un peu plus galérer parce que la Premier League est pour moi un championnat plus difficile au niveau de l’impact sur le terrain et autour. Je pense qu’il n’y aura plus de joueurs comme ça qui vont autant dominer le football mondial. Ça fait quinze ans qu’ils sont au-dessus de tout le monde, c’est logique de les voir ralentir. C'est normal."

"Il aurait fallu être un peu plus intelligent"

Avec 18 buts en 32 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, Ronaldo n'a pas grand-chose à se reprocher sur un plan individuel. Il doit surtout subir les prestations insipides voire indigentes de certains de ses coéquipiers, loin du niveau attendu pour un club comme Manchester United. La situation n'est pas la même pour Messi. Sept mois après son arrivée en grande pompe à Paris, le septuple Ballon d'or ne convainc toujours pas, au point de récolter les sifflets du Parc des Princes (dimanche dernier contre Bordeaux). Alors Ronaldo et Messi ont-il eu tort de changer de club ?

"C’est ce qui est arrivé à tous les footballeurs qui ont voulu « rester trop longtemps sur le terrain ». Pour eux, il aurait fallu être un peu plus intelligent et se dire : « Je vais peut-être aller sur un challenge moins difficile. » Mais je pensais que Messi allait se balader. Ce n’est pas le cas. Il faut prendre les bonnes décisions pour finir au top. Il y a des joueurs qui n’ont pas hésité à dire stop à 32-33-34 ans pour finir au top et ne pas être critiqués. Moi j’ai arrêté à 36 ans mais je suis parti en Chine à 32 ans", a souligné Anelka, consultant pour RMC Sport, chez "Rothen s'enflamme".

Comme annoncé par RMC Sport, Messi n'a pas l'intention de quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Il rêve toujours d'y remporter un titre européen malgré tout ce qui se dit sur son avenir. Quant à Ronaldo, il a signé pour deux années, avec une troisième en option, et les Red Devils devront lui montrer qu'ils sont capables de briller à nouveau au plus haut niveau européen.