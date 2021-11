Manchester United: le héros Ronaldo attend des progrès dans le jeu

Cristiano Ronaldo, héros de Manchester United avec un doublé contre l’Atalanta Bergame (2-2) mardi en Ligue des champions, espère des améliorations dans l’équipe. Mais il salue la grosse volonté des Red Devils, qui y ont cru jusqu’à la fin.

Le sauveur Cristiano Ronaldo a encore frappé, mardi soir. L’attaquant portugais a offert le match nul à Manchester United sur le terrain de l’Atalanta Bergame (2-2), lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, en égalisant dans les arrêts de jeu après avoir déjà marqué en première période. C’est déjà lui qui avait offert la victoire aux Red Devils lors des deux matchs précédents face à Villarreal (2-1) et Bergame (3-2), en trouvant la faille en fin de rencontre.

"Il faut du temps pour être meilleurs"

A 36 ans, le Portugais savoure de porter cette cape de sauveur mais loue aussi l’abnégation de l’équipe. Il attend des progrès dans le jeu mais ne veut pas se précipiter.

"Nous n'abandonnons jamais et y croyons jusqu'à la fin, a confié le quintuple Ballon d’or sur BT Sport. Je suis heureux, c'est un bon résultat pour nous. Nous savions que l'Atalanta mettrait beaucoup de pression, ils ont un entraîneur fantastique (Gian Piero Gasperini, ndlr). Quand je jouais à la Juventus, c’était une équipe toujours difficile à affronter. Nous avons eu un peu de chance à la fin mais c'est le football. Nous devons encore nous améliorer, nous avons des joueurs différents, un système différent, nous devons nous adapter les uns aux autres, mais il faut du temps pour progresser et être meilleurs."

Un petit appel du pied vers son manager Ole Gunnar Solskjaer? Sous pression en raison de résultats en dents de scie et de prestations décevantes, le manager de Manchester United a encore été sauvé par sa star qu’il a encensée à l’issue de la rencontre.

"C'est un leader et son rôle, c'est de marquer, a déclaré le technicien norvégien à l’issue du match. Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous."