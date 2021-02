Atlético-Chelsea: la détente phénoménale de Giroud sur son retourné

Olivier Giroud a inscrit un but sublime pour donner la victoire à Chelsea sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Selon Sky Italia, l’attaquant français s’est élevé à 1,97m pour réaliser son retourné acrobatique.

C’est le genre de détails généralement associés à Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. Deux athlètes hors du commun qui réhaussent régulièrement le plafond d’un terrain de football. Avec des gestes aériens venus d’ailleurs. Mais Olivier Giroud a rappelé qu’il était lui aussi capable de se rapprocher des nuages. L’attaquant de Chelsea a inscrit un but somptueux pour offrir la victoire à son équipe sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, mardi, en 8e de finale de la Ligue des champions (0-1).

A vingt minutes de la fin, le champion du monde 2018 s’est élevé dans le ciel du Wanda Metropolitano pour claquer un retourné acrobatique spectaculaire. Selon Sky Italia, le buteur de 34 ans est monté à 1,97m du sol au moment de frapper le ballon avec son pied gauche. Vertigineux.

"Le genre de gestes que j'affectionne"

"C'est le genre de gestes que j'affectionne. J'ai un peu de réussite, parce que je suis en avance. Je suis heureux de voir le ballon au fond des filets et que le but ne soit pas refusé", a réagi sur RMC Sport l’international français, qui a dû patienter de longues secondes avant que les arbitres en charge de l'assitance vidéo valident son chef d’œuvre: "Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après. Avec le VAR, il faut garder la foi et être patient, même si c'est vrai que ça été long. Après c'était une décision importante, donc on a attendu patiemment."

Titulaire pour la troisième fois seulement depuis l’arrivée de Thomas Tuchel le mois dernier, Olivier Giroud, auteur d’un match plutôt discret par ailleurs, a envoyé un sérieux message à son coach. En confirmant son affolante réussite cette saison en C1. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus en est désormais à six buts en cinq apparitions, dont seulement deux comme titulaire. Avec seulement sept frappes cadrées dans la compétition.