Ligue des champions: Giroud, Sané, Lewandowski... tous les buts de mardi

Six buts ont été inscrits lors des deux huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi soir dont le bijou d'Olivier Giroud lors d'Atlético-Chelsea (0-1). Le Bayern, tenant du titre, était en balade à Rome (1-4).

Atlético-Chelsea: 0-1

Chelsea a signé un gros coup en s'imposant à l'extérieur face à l'Atlético de Madrid (0-1) lors de ce huitième de finale aller délocalisé à Bucarest en raison des contraintes sanitaires liées au coronavirus. Ce succès sur terrain neurtre vaut très cher pour les hommes de Thomas Tuchel. Il est l'oeuvre d'Olivier Giroud, auteur d'un retourné splendide à la 68e minute de jeu. D'abord refusé, son but a finalement été validé après plus de trois minutes d'observation à la vidéo pour déterminer que le défenseur madrilène, Mario Hermoso, l'avait bien remis en jeu en lui délivrant cette passe. Il s'agit de la seule éclaircie d'une rencontre rendue très terne par le positionnement ultra-défensif des hommes de Diego Simeone, qui ont ont affiché seulement 37% de possession de balle.

(Giroud 68e)

Lazio Rome-Bayern Munich: 1-4

On le disait proche de la crise après un nul et une défaite en Bundesliga. Mais la Lazio a payé très cher pour se rendre compte que le Bayern Munich est toujours une redoutable machine à gagner. Les Bavarois, tenants du titre, ont infligé une grosse claque à domicile aux Romains (1-4). Et cela n'a pas traîné avec des buts rapides de l'incontournable Robert Lewandowski (9e) et du jeune très prometteur Jamal Musiala (24e). Leroy Sané a aggravé le score (42e) juste avant la pause en reprenant une frappe de Kinglsey Coman, repoussée par le gardien adverse. L'ancien joueur de Manchester City a ensuite poussé le défenseur Franceso Acerbi à marqué son camp. Les Laziale ont réduit l'écart par Joaquin Correa (49e) mais ils peuvent déjà se préparer à faire leurx adieux à la compétition.

(Correa 49e ; Lewandowski 9e, Musiala 24e, Sané 42e, Acerbi csc 47e)