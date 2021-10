Atlético-Liverpool: Simeone répond sèchement aux critiques émises par Klopp

Pourfendeur du jeu pratiqué par l’Atlético de Diego Simeone, Jürgen Klopp s’est aliéné la sympathie de l’entraîneur des Colchoneros avant le déplacement de Liverpool à Madrid, prévu ce mardi (21h).

L’Atlético et Liverpool s’affrontent mardi en Ligue des champions, pour un remake du huitième de finale de la compétition remporté par les Colchoneros l’an passé. Une élimination que Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, avait eu bien du mal à digérer, critiquant le jeu proposé par les Rojiblancos: "Je ne comprends pas le football qu'ils (l'Atlético, ndlr) jouent avec la qualité qu'ils ont. Ils pourraient jouer du bon football mais ils restent bas et procèdent en contres", avait-il fustigé.

Interrogé sur les critiques dont il a pu faire l’objet de la part de son homologue, Diego Simeone a offert une réponse très sèche au coach de Liverpool. A la question, "que pensez-vous des critiques de Jürgen Klopp sur le jeu de l’Atlético ?", le "Cholo" s’est contenté d'un simple "rien", envoyé au journaliste qui s’adressait à lui. Il s’est en revanche montré beaucoup plus bavard s’agissant des qualités de son prochain adversaire, qu’il a pris le temps de décortiquer à la veille de ce rendez-vous.

Simeone: "Nous allons essayer de leur faire mal"

"Chelsea, City et Liverpool traversent une période incroyable (Les Reds sont invaincus depuis le début de la saison). C'est formidable de les voir jouer tous les trois. Liverpool travaille très bien, en pressant haut, en contre-attaquant, en exploitant les espaces..... Le retour de Van Dijk leur permet de retrouver leur niveau défensif... Je ne m'attends à rien d'autre qu'à un Liverpool très intense et nous allons essayer de leur faire mal", a expliqué Diego Simeone.

Liverpool domine pour l’instant le groupe B devant l’Atlético, avec deux points d’avance sur les Colchoneros et une marge conséquente sur les deux autres équipes qui composent la poule, Porto et l’AC Milan. La double confrontation à venir pourrait donc être déterminante dans l’attribution de la première place qui offre en théorie un huitième de finale plus abordable à celui qui termine en tête de son groupe.