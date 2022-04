Atlético-Manchester City: les images de l'improbable colère de Simeone contre Savic en plein match

Furieux de l'attitude de son défenseur Stefan Savic dans les derniers instants du quart de finale de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester City, Diego Simeone n'a pas hésité à entrer sur la pelouse pour le réprimander.

Diego Simeone était plus que jamais survolté. Dans les dernières minutes du quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester City (0-0), mercredi soir, l'entraîneur du club espagnol s'est permis d'entrer sur le terrain pour passer une soufflante à l'encontre de l'un de ses propres joueurs, à savoir Stefan Savic.

Avant de dégoupiller, Diego Simeone était dans sa zone technique en train d'applaudir en direction du public du Wanda Metropolitano, qui se faisait un malin plaisir à siffler le corps arbitral et l'adversaire. C'est en se retournant vers le terrain que le "Cholo" s'est agacé de l'attitude de son défenseur. Ce dernier venait de profiter d'un temps mort pour invectiver Phil Foden, à l'origine de l'exclusion quelques minutes plus tôt de Felipe.

Calmé par Oblak

Comme les images de RMC Sport le montrent, le technicien argentin s'est soudainement mis à courir vers son joueur pour lui passer un savon. Selon la presse espagnole, Diego Simeone, calmé par son capitaine Jan Oblak et le quatrième arbitre, a crié: "Non, non! Jouez, jouez!"

Stefan Savic, averti au début du temps additionnel et coupable d'avoir tiré les cheveux de Jack Grealish, n'a pas décoléré bien longtemps. Après le coup de sifflet final, l'international monténégrin a continué à s'en prendre à des membres de la délégation mancunienne dans le tunnel menant aux vestiaires.