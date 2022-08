Bayern: "Je me fiche qu’il aille ou non à Dortmund", lâche Nagelsmann sur Ronaldo

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a été interrogé sur les rumeurs de transfert autour de Cristiano Ronaldo. Lucide sur la situation du Portugais, il semble peu s’émouvoir d'une d’une possible arrivée au Borussia Dortmund.

"Je me fiche qu’il aille ou non à Dortmund". Ne parlez pas de Cristiano Ronaldo à Julian Nagelsmann. L’entraîneur du Bayern Munich affiche un certain désintérêt à propos des rumeurs du transfert du quintuple Ballon d’or, d’ailleurs annoncé en Bavière au cours de l’été. Interrogé en conférence de presse, il commente la situation de l’attaquant portugais, tantôt avec distance, tantôt avec ironie.

"Je pense que son agent touche 10% de son salaire, donc il peut bien passer quelques coups de fil, s’amuse Julian Nagelsmann à propos de Jorge Mendes. C’est son travail". Pour rappel, le nom de Ronaldo a dernièrement été annoncé au Borussia Dortmund, avant que le club ne démente ce vendredi via son directeur général.

"Il est toujours sous contrat avec Manchester United, rappelle le coach bavarois, un brin nonchalant. On ne parle pas des autres joueurs. C’est un bon joueur et il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et en marquera probablement quelques autres. Mais qu’il aille à Dortmund ou non, cela ne changera rien à mon bonheur".

"Je ne pense pas qu'il jouera pour 500.000 euros par an"

Nagelsmann conclut son intervention en évoquant un éventuel transfert pour l’avant-centre mancunien, tout en se montrant lucide sur les possibilités restreintes pour le joueur. "Je pense qu’il faut pouvoir se le permettre, souffle-t-il. Je ne pense pas que cela vaille la peine de dribbler pour une pomme et un œuf. Ce n’est pas le joueur le plus jeune, c’est une somme énorme. Je pense que beaucoup de clubs aimeraient l’avoir, mais que pour 15 équipes de Bundesliga, ce serait difficile de payer son salaire annuel. Je ne pense pas qu’il jouera pour 500.000 euros par an".