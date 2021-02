Barça: comment Dembélé s’inspire de Messi pour progresser

Ousmane Dembélé semble métamorphosé depuis plusieurs semaines. Au moment de défier le PSG en Ligue des champions, l’ailier français du Barça a expliqué prendre exemple sur Lionel Messi afin de franchir un palier dans sa carrière.

Il est arrivé le nouveau "Dembouz". Souvent critiqué depuis sa signature à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé réalise un excellent début d’année 2021. Débarrassé de ses pépins physiques, l’ailier de 23 ans a réussi à s’installer dans le onze de départ de l’équipe dirigée par Ronald Koeman. Interrogé en marge du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG, le 16 février (dès 21h en direct sur RMC Sport 1) le Français, qui a disputé son centième match avec le club catalan, a partagé sa satisfaction.

"Quand je suis arrivé j’étais tout frêle, j’ai beaucoup évolué au niveau physique avec les préparateurs, a expliqué le champion du monde 2018 au micro de l’UEFA. […] Beaucoup de choses ont changé (depuis l’arrivée de Koeman), physiquement on se sent très bien. Tout le monde est heureux, humainement il est très bien."

Dembélé: "J’aime dribbler, ils m’ont calmé là-dessus"

En pleine possession de ses moyens physiques, Ousmane Dembélé a également gagné en maturité. Un changement en partie lié à la cohabitation avec de grands joueurs et d’immenses professionnels dans le vestiaire catalan. Et cela lui a permis de faire évoluer son jeu sur le terrain.

"Ici on apprend tous les jours, avec Lionel Messi, avant avec Luis Suarez et Andres Iniesta, a encore insisté le joueur formé à Rennes. Ils m’ont appris sur le placement, quand calmer le jeu, quand faire la passe. J’aime dribbler, ils m’ont calmé là-dessus. Je dois attendre mes coéquipiers et non pas essayer de dribbler trois ou quatre joueurs"

Et Ousmane Dembélé de conclure sur une dernière note d’optimisme: "Je suis plus à l’aise, je me sens bien ici à Barcelone. Même si j’ai eu des pépins physiques ce sont des épreuves de la vie il faut les prendre avec le sourire."

>> Barça-PSG, c’est le 16 février en direct sur RMC Sport 1