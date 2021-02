Le PSG aurait pu avoir un penalty pour une faute de Griezmann sur Mbappé

Vainqueur du FC Barcelone ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-4), le PSG aurait même pu bénéficier d'un penalty au cours de la rencontre après un contact entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Large vainqueur du FC Barcelone ce mardi (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG aurait même pu bénéficier d'un penalty. Déjà triple buteur au cours de la partie, Kylian Mbappé a été victime aussi d'une faute d'Antoine Griezmann dans la surface de réparation, non sifflée par l'arbitre Björn Kuipers.

Une action similaire à celle entre Kurzawa et de Jong

Alors que le PSG menait déjà 3-1 au moment de cette action (78e), Kylian Mbappé a été lancé dans la profondeur sur un bon ballon de Leandro Paredes. Au moment de contrôler le cuir, le Français a été gêné par son compatriote Antoine Griezmann, lui marchant dessus et lui prenant le pied. Un contact dans la surface catalane mais qui n'a rien donné, alors que l'assistance vidéo n'a pas signalé à l'arbitre cette possible faute.

Si l'intention d'Antoine Griezmann ne semble pas volontaire, le contact était bien réel avec Kylian Mbappé. Il s'agit en tout cas d'une action similaire à celle en première période, où Layvin Kurzawa a touché Frenkie de Jong dans la surface de réparation. Björn Kuipers avait cette fois directement sifflé faute, permettant à Lionel Messi d'ouvrir le score sur penalty (27e). Seule différence, mais elle est de taille, le ballon était déjà perdu au moment du contact Griezmann-Mbappé.

Qu'à cela ne tienne, Kylian Mbappé s'est fait justice lui-même quelques instants plus tard en marquant son troisième but de la rencontre, bien servi par Julian Draxler (85e). Avec un tel avantage acquis sur la pelouse du Camp Nou, le PSG peut envisager sereinement le retour le 10 mars prochain au Parc des Princes. Pour valider un billet pour les quarts de finale de Ligue des champions et chasser définitivement les vieux fantômes de l'épisode de la remontada.