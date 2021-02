Barça-PSG: le grand hommage de Griezmann à Mbappé

Le PSG a logiquement battu le Barça ce mardi soir au Camp Nou en huitième de finale aller de Ligue des champions (4-1). Déçu, l'attaquant blaugrana Antoine Griezmann a tenté d'analyser la partie au micro de RMC Sport. Et a félicité son compatriote Kylian Mbappé.

Un attaquant français a brillé ce mardi soir au Camp Nou. Mais il s'appelle Kylian Mbappé. Alors que le Parisien a signé un triplé et permis au PSG de battre le Barça en huitième de finale aller de Ligue des champions (4-1), Antoine Griezmann a lui vécu une rencontre beaucoup plus compliquée dans le camp d'en face.

"On avait besoin de faire un match parfait, on ne l'a pas fait, a-t-il réagi après la rencontre au micro de RMC Sport. Eux l'ont fait. (...) C'est dur de penser à quelque chose, après en avoir pris quatre... On était prêts, on voulait faire un gros match, mais ils ont été meilleurs que nous. Il n'y a rien dire".

"Le PSG a une future très grande star"

Logiquement déçu, Griezmann ne veut toutefois pas jeter l'éponge avant le 10 mars prochain et le voyage au Parc des Princes. "Il reste un match retour, rappelle-t-il. Ce sera compliqué, mais on ne va pas y aller pour visiter. Il faut continuer à travailler comme on le faisait. La saison est encore longue. On est des professionnels. Il faudra aller là-bas pour gagner et essayer de retourner la situation."

Avant de filer à la douche, le champion du monde a également eu quelques mots pour Mbappé, bourreau d'un soir, mais camarade de sélection. "Je suis content pour lui, a-t-il dit. Il a été beaucoup critiqué, mais c'est un peu ce qu'il se passe quand on a quelqu'un depuis longtemps, dès qu'il est moins bien, on le critique. C'est assez facile. Mais je crois que le PSG a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo (Messi) ou de Cristiano (Ronaldo). Il faut en profiter et le féliciter car il a fait un très gros match."