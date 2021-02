Barça-PSG: Verratti et Paredes sous la menace d’une suspension

Face à Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), Marco Verratti et Leandro Paredes vont devoir éviter d’écoper d'un nouveau carton jaune. Sinon, ils seront suspendus pour le match retour.

En plus de devoir se battre pour ramener la victoire du Camp Nou, Marco Verratti et Leandro Paredes vont également devoir se montrer particulièrement disciplinés. Car avec déjà deux cartons au compteur, ils seraient suspendus pour le 8e de finale retour, le 10 mars prochain, s'ils venaient à être sanctionnés une troisième fois.

Un autre joueur est également menacée d’une suspension: Neymar, mais le Brésilien, blessé à l’adducteur gauche, est forfait. Les Catalans auront, eux, l’esprit plus tranquille car aucun joueur ne se trouve dans ce cas-là.

Les cartons jaunes seront effacés à la fin des quarts de finale. L’an dernier, en raison des adaptations dues au Covid-19 et de l’organisation du Final 8, les compteurs avaient été remis à zéro à l’issue des huitièmes, ce qui avait arrangé les affaires de Neymar, Mbappé, Marquinhos et Bernat. Angel Di Maria, en revanche, avait bien été suspendu après avir écopé d'un troisième carton jaune à l'occasion du 8e de finale retour face au Borussia Dortmund. Quelques mois plus tard, l'UEFA est revenue à son règlement classique.

La saison passée, le PSG avait connu une mésaventure avec Thomas Meunier concernant une accumulation de cartons jaunes. Le Belge avait été suspendu pour le 8e de finale retour face à Dortmund après avoir été averti à l'aller. Ce dernier avait assuré qu'il ne savait pas qu'il était sous la menace d'une suspension. En espérant que le mot a cette fois été passé à Marco Verratti et Leandro Paredes.