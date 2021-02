Barça-PSG: "Marco voulait aller à Barcelone", l’ex-agent de Verratti raconte les coulisses de son transfert avorté

Marco Verratti disputera ce mardi le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Barça. Un club catalan que le milieu italien souhaitait rejoindre en 2017 comme l'a raconté son ancien agent Donato Di Campli auprès du journal L'Equipe.

Longtemps incertain Marco Verratti devrait bien tenir son rang ce mardi lors du huitième de finale aller de ligue des champions entre le PSG et le Barça (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). Indiscutable dans l'entrejeu du club francilien, le milieu italien fait partie des chouchous des supporters et des cadres de l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Appelé à briller contre les Blaugranas sur la scène européenne, "Petit Hibou" aurait pourtant pu jouer ce match sous le maillot catalan selon son ancien conseiller si Paris avait accepté son départ lors du mercato estival en 2017.

"Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco « On part ou on reste? » Il me dit: « Ok, on essaie une autre expérience ». Marco voulait aller à Barcelone, a ainsi assuré Donato Di Campli lors d’un entretien accordé ce mardi au journal L’Equipe. Il a envoyé un message à Nasser (Al- Khelaïfi) pour le lui dire, je l’ai gardé. Ils proposaient beaucoup d’argent, mais ce n’était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir un champion, qui est une chose différente d’être un grand joueur."

"En train de faire la guerre pour le transférer à Barcelone"

Un temps intéressé par le projet catalan, quelques mois après la terrible remontada subie au Camp Nou, Marco Verratti a finalement décidé de rester au fidèle au PSG avec lequel il négociait en parallèle une prolongation. Un choix notamment motivé par la promesse du recrutement de Neymar pendant l'intersaison.

"Quand Marco s'est aperçu que ce n'était pas possible, il a eu peur. Il craignait qu'on le bloque sans jouer, a encore expliqué son ex-conseiller. Quand il est rentré à Paris pour la reprise, ils lui ont dit: « On va prendre Neymar, on va te prologer, mais tu jettes ton agent ». [...] J'étais en train de forcer pour aller à la rupture, en train de faire la guerre pour le transférer à Barcelone, mais il a reculé. Je suis parti avec une kalachnikov, à la fin, j'ai terminé avec un pistolet à eau."

Après ce transfert avorté vers le Barça, Marco Verrati a rapidement changé d'agent pour travailler avec Mino Raiola et n'a plus de contacts avec Donato Di Campli, avec qui "la plaie est encore ouverte".

Devenu une icône au PSG, le milieu transalpin a depuis assuré qu'il se verrait bien finir sa carrière au sein du club francilien. Celui qui a déjà disputé 334 sous le maillot du PSG pourrait encore plus écrire sa legende en cas victoire en Ligue des champions. Pour rêver d'un sacre, il faut déjà venir à bout d'un redoutable Barça. Et définitivement enterrer l'histoire de son départ en Catalogne.

