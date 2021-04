Bayern-PSG: "Paris a passé un cap", juge Pavard

Au micro de RMC Sport avant d'affronter le PSG ce mercedi soir pour le compte du quart de finale aller de Ligue des champions, Benjamin Pavard a dressé un portrait élogieux de l'équipe parisienne et dit s'attendre à un match compliqué.

Avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (à suivre sur RMC Sport 1 à 21h), Benjamin Pavard s'est confié sur ce choc.

L'ancien lillois dit s'attendre à un match serré et a confié tout le bien qu'il pensait du PSG, un club qui a "passé un cap" selon lui alors qu'il a aussi affronté les Parisiens avec le LOSC il y a quelques années : "Je m’attends à un match très sérré. Paris est un très grand club. Ils ont passé un cap depuis quelques années. Ils ont vraiment de très bons joueurs, c’est une équipe très structurée donc ça va être deux matchs très durs."

Attendu pour débuter dans le couloir droit du Bayern Munich, Benjamin Pavard s'apprête à faire face à un secteur offensif parisien de très grande qualité alors qu'il devrait avoir Kylian Mbappé et Neymar en mouvement sur son côté. Au micro de RMC Sport, le défenseur a reconnu la qualité de l'effectif parisien : "Il y a vraiment de très grands joueurs, que ce soit derrière, au milieu ou en attaque… et même Keylor Navas qui fait une excellente saison."

Dans un match qui sonne comme une revanche après la dernière finale de Ligue des champions qui avait vu le PSG s'incliner sur la plus petite des marges face aux Bavarois (0-1), le Français a aussi loué les qualités de son effectif : "On est sereins, on est aussi une équipe soudée qui a des résultats. On y va pour gagner, c’est tout."