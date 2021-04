Bayern-PSG: les stats le prouvent, la victoire parisienne est une immense performance

Le PSG a cassé plusieurs barrières en s’imposant sur le terrain du Bayern Munich (2-3), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Il a aussi confirmé sa belle réussite face aux Bavarois.

Il y a les chiffres du match: cette victoire 3-2 au milieu d’un champ de tirs adverses (31 dont 12 cadrés sur le Bayern, 6 dont quatre cadrés pour le PSG). Puis, il y a les statistiques historiques qui soulignent le degré exceptionnel du succès parisien en Bavière. Avant mercredi, le Bayern n’avait plus perdu en Ligue des champions depuis mars 2019. Les Bavarois avaient depuis, enchainé, 18 victoires et un match nul sous quatre managers différents: Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac et Hansi Flick.

Paris est aussi devenu la 2e équipe française à marquer en phase à élimination directe de C1 contre le Bayern Munich après St Etienne au 1er tour retour de l’édition 1969/70 (3-0 à Geoffroy-Guichard). Le PSG a vait déjà marqué en Bavière, comme George Weah en 1994-1995, mais c’était en phase de poule. La victoire des hommes de Mauricio Pochettino confirme aussi le statut de (presque) bête noire parisienne face au Bayern. Certes, les Bavarois ont remporté la dernière finale entre les deux équipes (1-0) mais ils ont historiquement du mal à face à cet adversaire.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Bayern-PSG en Ligue des champions

Pour l’illustrer, le Bayern Munich a encaissé deux buts lors d’une première période d’un match de Ligue des Champions pour la première fois depuis le 27 septembre 2017 contre…Paris au Parc des Princes (0-2, 0-3 score final). Par ailleurs, deux des quatre défaites du Bayern Munich à domicile contre une équipe française en compétition européenne sont survenues contre Paris: en phase de groupes de Ligue des Champions 1994/95 (0-1) et en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi soir (2-3). Pour rassurer un peu plus les supporters parisiens, 100% des équipes ayant gagné un match aller à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des champions sur le score de 3-2 se sont qualifiées pour le tour suivant (8/8).

Mbappé, co-meilleur buteur français sur une saison

Les statistiques consacrent aussi l’importance de l’homme du match, Kylian Mbappé. Son but après 2 minutes et 28 secondes de jeu est devenu le plus rapide pour Paris en Ligue des Champions depuis Dani Alves le 27 septembre 2017 contre le… Bayern Munich en phase de groupes (1 minute et 24 secondes). En portant son total à huit buts cette saison en Ligue des champions, l’attaquant de Paris a égalé le record d’un joueur français sur une même campagne dans la compétition: Wissam Ben Yedder en 2017/18 avec le FC Séville (8) et David Trezeguet en 2001/02 avec la Juventus (8).

Neymar inspiré face au Bayern

Autre homme fort de la soirée bavaroise, Neymar est impliqué sur 7 buts contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (4 buts, 3 passes décisives), ne faisant mieux dans la compétition que contre le Celtic (15 – 7 buts, 8 passes décisives) et Paris, son club actuel (8 – 7 buts, 1 passe décisive). Buteur face à son ancien club, Eric-Maxim Choupo-Moting a marqué 3 fois lors de ses 4 derniers matches de Ligue des champions, c’est déjà un de plus que lors de ses 20 premiers dans la compétition.