Bayern-PSG: Mbappé en feu, Neymar absent, une nouvelle dynamique... Ce qui a changé depuis le match aller

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (21h sur RMC Sport 1) en 8e de finale retour de Ligue des champions. Trois semaines après le match aller, remporté par les Bavarois au Parc des Princes (0-1), les deux équipes affichent des visages bien différents.

• Plus aucun doute autour de Kylian Mbappé

Cette fois, il n’est plus question de poker menteur. Avant le 8e de finale aller (14 février), les doutes autour de la présence de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse le 1er février lors d’une rencontre de Ligue 1 à Montpellier, cristallisaient toute l’attention. Initialement annoncé forfait pour trois semaines, le champion du monde 2018 s'était finalement remis sur pied en moins de quinze jours. Comme Christophe Galtier l’avait indiqué en conférence de presse à la veille de ce match aller, Mbappé n’était pas titulaire au coup d’envoi et avait attendu la 57e minute de jeu pour faire son apparition sur la pelouse du Parc des Princes.

Il y a trois semaines, Julian Nagelsmann et la presse allemande s’étaient méfiés jusqu’au bout d’un éventuel coup de bluff de Christophe Galtier. Mais, cette fois, le crack de Bondy avance bien à visage découvert. Après avoir profondément modifié le visage des Parisiens contre le Bayern au cours de la dernière demi-heure de la première manche, Mbappé a repris son rythme de croisière en Ligue 1. Auteur de deux buts contre Lille (victoire 4-3, 19 février), il a récidivé une semaine plus tard avec un nouveau doublé contre l'OM lors du Classique (victoire 3-0, 26 février). Samedi, c’est encore lui qui a parachevé le succès parisien contre Nantes en devenant par la même occasion le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Les lacunes affichées en son absence ont mis en avant une certaine Mbappé-dépendance de Paris, trop peu dangereux sans la profondeur apportée par son attaquant. Sauf pépin de dernière minute dans les 48 heures prochaines heures, l’ancien Monégasque sera bien présent à l’Allianz Arena mercredi soir pour tenter de remonter ce déficit d’un but. Et cette fois dès le coup d’envoi.

• Une série de défaites enrayée

Sous l’impulsion d’un Mbappé intenable, le PSG, de retour en 3-5-2 depuis le match contre l’OM il y a un peu plus d’une semaine (Christophe Galtier avait opté pour un 4-4-2 au match aller), a su réenclencher une dynamique positive. Au match aller, les Bavarois avaient infligé aux Parisiens une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues, du jamais-vu pour le club de la capitale depuis novembre 2011. Battu par l’OM en 8e de finale de Coupe de France (2-1) puis par Monaco en Ligue 1 (3-1), le PSG était alors au bord de l’implosion.

Lille, OM, Nantes… Depuis le 14 février et cette défaite contre le Bayern, la cinquième en un mois et demi, les Parisiens n’ont connu que le goût de la victoire et Christophe Galtier, sous pression il y a encore deux semaines, s’est donné un peu d’air. En Ligue 1, le rival marseillais, qui aurait pu revenir à deux unités en cas de résultat favorable le 26 février dernier, a été repoussé à huit points. De quoi se concentrer pleinement sur les échéances européennes.

Les résultats du PSG depuis le 8e de finale aller

• Victoire 4-3 contre Lille (19 février)

• Victoire 3-0 à Marseille (26 février)

• Victoire 4-2 contre Nantes

• Le Bayern a perdu (et c’est un petit évènement)

Sans être flamboyant, le Bayern Munich pouvait se targuer d’être invaincu toutes compétitions confondues depuis le 17 septembre dernier. Mais ce n’est plus le cas depuis le 18 février et une défaite à Monchengladbach en Bundesliga (3-2). Quatre jours après être repartis victorieux du Parc des Princes, les Allemands ont en effet vu leur série de 20 matchs sans défaite (16 victoires, quatre nuls) prendre fin contre les coéquipiers de Marcus Thuram.

Après ce faux pas à Monchengladbach, les Bavarois ont su rebondir en renouant avec la victoire contre l’Union Berlin le 26 février (3-0) puis samedi dernier à Stuttgart (2-1). Mais voir que les coéquipiers de Thomas Müller ne sont pas invincibles est forcément encourageant pour les Parisiens, dans l’obligation de gagner mercredi soir pour au moins arracher une prolongation.

Les résultats du Bayern Munich depuis le 8e de finale aller



• Défaite 3-2 à Monchengladbach (18 février)

• Victoire 3-0 contre l’Union Berlin (26 février)

• Victoire 2-1 à Stuttgart (4 mars)

• Neymar et Kimpembe, deux cadres à l’infirmerie

Comme au match aller, Christophe Galtier est dans l’incapacité d’aligner sa MNM au coup d’envoi. Si Mbappé est bien apte pour ce grand rendez-vous, Neymar a quant à lui rejoint l’infirmerie le 19 février lors du match contre Lille. Blessé à la cheville en début de seconde période et évacué sur civière face aux Dogues, le Brésilien, titulaire au match aller, ne sera pas remis à temps. Les derniers espoirs de le voir sur la pelouse mercredi soir ont été douchés par Christophe Galtier, qui a acté son forfait en fin de semaine dernière.

Entré en jeu à la 46e minute lors de la première manche contre le Bayern Munich, Presnel Kimpembe s’est gravement blessé une semaine après Neymar. Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre l’OM, le défenseur français ne rejouera plus cette saison. Contre Nantes, en l’absence du Titi, Christophe Galtier a décidé d’aligner Danilo Pereira aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos dans une défense à trois.

• Cette fois, Mané sera là

Le Bayern a retrouvé l’une de ses principales armes offensives. Absent des terrains depuis novembre dernier à cause d’une blessure au péroné, Sadio Mané a fait son grand retour à la compétition le 26 février contre l’Union Berlin. Que ce soit face aux Berlinois ou contre Stutgart, samedi, le Sénégalais est à chaque fois entré en jeu dans la dernière demi-heure (aucun but). Julian Nagelsmann assure que son joueur est "physiquement à 100%", mais le coach allemand assure qu’il n’a pas encore décidé s’il allait titularisé l’ancien attaquant de Liverpool dans deux jours.

"Je n’ai pas pris de décision pour mercredi. Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment, a rappelé le coach bavarois samedi. Dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau." En 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Mané a inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives. Malgré dix matchs passés à l’infirmerie, il est actuellement le quatrième meilleur buteur du club derrière Eric Maxim Choupo Moting (16), Jamal Musiala (15) et Leroy Sané (12).

• Hakimi mis en examen pour viol

Titulaire au match aller mais sorti à la pause à cause d’une blessure à la cuisse, Achraf Hakimi traverse actuellement une tempête judiciaire. Visé depuis fin février par une enquête pour viol, le latétal marocain a été mis en examen vendredi dernier dans cette affaire. Si son contrôle judiciaire l’empêche d’entrer en contact avec la victime présumée, il n’est cependant pas interdit de quitter le territoire français, ce qui lui permet donc de prétendre à une place dans le groupe pour le déplacement en Allemagne.

Dans un communiqué médical publié vendredi, le PSG a indiqué que le joueur était guéri de sa blessure à la cuisse et qu’il ferait son retour à la compétition cette semaine. A en croire le club de la capitale, la mise en examen du piston n’empêche donc pas ce dernier de jouer. "Il s'est entraîné individuellement il y a 48 heures en raison d'une blessure musculaire qui date de la Coupe du monde. L'objectif est qu'il soit disponible pour le match face au Bayern", a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.