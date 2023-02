PSG-Bayern: Mbappé sera remplaçant, Zaïre-Emery titulaire à droite

De retour de blessure plus rapidement que prévu, Kylian Mbappé sera remplaçant au coup d’envoi du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi (21h sur RMC Sport 1).

Kylian Mbappé est fixé. Après un échange ce matin avec son entraîneur, la décision a été prise : Mbappé va démarrer sur le banc. Le buteur français va rentrer en cours de match. Le temps qu'il peut jouer, avec seulement un entraînement complet en 10 jours, reste à déterminer. Victime d’une lésion à la cuisse gauche le 1er février, le joueur devait initialement être absent trois semaines. Mais il a repris l’entraînement individuel dès dimanche avant de participer normalement à la séance collective lundi.

Son retour plus précoce que prévu lui a permis d’être retenu dans le groupe pour défier les Bavarois. Christophe Galtier avait alors précisé qu’il affinerait sa réflexion dans la journée après avoir échangé avec le staff et Mbappé.

"On fera le point mardi matin quand on va se retrouver, avait-il déclaré. Les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti, sur comment il peut se projeter dans ce match, a enchaîné le technicien lors de son passage devant les journalistes. Evidemment qu’il y aura une discussion ensemble avec mon staff médical qui a fait un travail très important. Mais Kylian a fait un travail énorme pour se donner les meilleures chances possibles d’être disponible. A l’heure où je parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d’attendre mardi matin et de savoir son ressenti."

Galtier a promis qu'il jouerait s'il était sur le banc

L’entraîneur devrait donc faire entrer en jeu l’ancien Monégasque, comme il l’avait expliqué. Sa présence sur le banc ne sera pas uniquement dissuasive. "Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir, au Bayern Munich? Non, avait-il promis. S’il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche."

Ce retour rapide à la compétition amuse en Allemagne où Julian Nagelsmann, entraîneur bavarois, avait rapidement déclaré que Mbappé serait remis pour le choc. Ce mardi matin, plusieurs joueurs journaux, comme Die Welt, évoquent une partie de "poker menteur" du PSG au sujet de la star. Le tabloïd, Sport Bild, parle d’un "coup de bluff" et invite même Galtier à "s’excuser" auprès de Nagelsmann qui avait annoncé la participation du joueur à la rencontre.

L'une des atractions de ce choc européen face au Bayern Munich s'appelle Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le titi parisien va debuter son premier match en phase finale de Ligue des champions. Il aura pour rôle de maîtriser les montées d'Alphonso Davies. Fabian Ruiz étant trop juste, c'est Carlos Soler qui devrait animer le couloir gauche. Alors que Neymar sera aligné devant, en soutien de Leo Messi.

La compo probable du PSG: Donarrumma - Nuno Mendes, Marquinhos, Ramos, Hakimi - Soler, Danilo, Verratti, Zaire-Emery - Neymar, Messi