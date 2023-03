Bayern-PSG: on connaît l'arbitre du match retour, et ce n'est pas un bon souvenir pour les Parisiens

À 48 heures du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG, l'UEFA a officialisé ce lundi l'arbitre de la rencontre. Il s'agit de l'Italien Daniele Orsato, déjà présent lors de la finale perdue par les Parisiens face aux Allemands en 2020.

Le PSG et le Bayern Munich vont retrouver un visage connu ce mercredi, à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1). L'UEFA a annoncé l'arbitre chargé de diriger les débats entre les deux équipes. Il s'agit de l'Italien Daniele Orsato, qui avait déjà arbitré les deux équipes... lors de la finale perdue par les Parisiens en 2020 à Lisbonne. Il sera assisté par Ciro Carbone et Alessandro Giallatini, tandis que Maurizio Mariani officiera en tant que quatrième arbitre. Massimiliano Irrati et Paolo Valeri seront en charge de l'arbitrage vidéo.

C'est son troisième PSG-Bayern !

Outre la finale de 2020, Daniele Orsato avait également arbitré le quart de finale retour en 2021 entre les deux équipes. Un match perdu par Paris au Parc des Princes face aux Munichois (0-1), ce qui n'avait pas empêché les champions de France de se qualifier pour les demi-finales. La dernière fois que l'Italien a dirigé un match du PSG, c'était également en huitième de finale, la saison dernière, lors de la victoire parisienne face au Real Madrid à domicile (1-0).

L'arbitre de 47 ans est un homme expérimenté, puisqu'il a dirigé 46 matchs de Ligue des champions (206 cartons jaunes, sept rouges), dont quatre cette saison: Manchester City-Dortmund, Francfort-Tottenham, Leipzig-Real Madrid et Porto-Atlético. Sélectionné pour la Coupe du monde 2022, Daniele Orsato avait croisé la route de Lionel Messi à deux reprises, pour deux succès de la Pulga (2-0 face au Mexique et 3-0 contre la Croatie).