Ligue des champions: de nouveau positif au coronavirus, Verratti forfait pour Bayern-PSG

Testé positif au coronavirus pour la deuxième fois depuis le début de l'année, Marco Verratti est forfait pour le quart de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi soir contre le Bayern Munich (en exclusivité sur RMC Sport 1).

Les supporters parisiens se demandaient jusqu'à présent si Marco Verratti allait se remettre complètement de sa contusion à la cuisse gauche. Le coronavirus a brutalement réglé la question. Le Paris Saint-Germain annonce vendredi soir que le milieu de terrain italien de 28 ans a été testé positif au coronavirus.

Ce coup dur le prive non seulement du choc contre le Losc pour la course au titre de Ligue 1, samedi après-midi (17h00), mais aussi du quart de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich (en exclusivité sur RMC Sport 1).

Comme le précise le club de la capitale, Marco Verratti "va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié". Après un dépistage positif, sept jours de quarantaine sont à accomplir. Un test négatif doit ensuite être produit pour que le retour à l'entraînement et à la compétition soit autorisé. Au mieux, le joueur va reprendre l’entraînement le dimanche 11 ou le lundi 12 avril, soit la veille du retour contre les Bavarois, prévu le 13 avril.

Plusieurs cas dans la sélection italienne

À cause de sa blessure à la cuisse gauche, Marco Verratti était rentré prématurément du rassemblement avec l'équipe nationale italienne. Or, il s'avère qu'un foyer d'épidémie s'est déclaré au sein de la Nazionale. Tout juste après la fin de la trêve internationale, le défenseur Leonardo Bonucci et plusieurs personnes de l'encadrement de la sélection ont été testés positifs au coronavirus. Parmi les membres du staff, l'un d'entre eux était déjà rentré en Italie en début de semaine en raison d'un mal de gorge. Les trois autres avaient été placés à l'isolement.

C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que Marco Verratti est touché par le coronavirus. Il avait déjà dû se placer à l'isolement après un test positif en janvier, en même temps qu'Abdou Diallo.

Il s'agit donc d'un nouveau casse-tête pour Mauricio Pochettino, qui est aussi privé de Leandro Paredes (suspendu pour accumulations de cartons jaunes) face au Bayern Munich. L'entraîneur argentin doit aussi faire avec un problème musculaire au mollet pour Danilo Pereira, mais aussi gérer le retour de blessure de Neymar, qui n'avait pu jouer que quelques minutes contre l'OL avant la coupure.