Benfica-PSG: ce record de Cavani que Mbappé peut battre dès ce mercredi

En déplacement sur la pelouse de Benfica avec le Paris Saint-Germain ce mercredi soir (21h), Kylian Mbappé a l’occasion de devenir le meilleur buteur du club de la capitale en compétition européenne. Pour cela, un seul but lui suffit.

Leroy Sané s’est installé seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions en attendant l’entrée en piste ce mercredi soir, à Lisbonne, de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain tient l’occasion face à Benfica de doubler son homologue du Bayern Munich, à moins que le Norvégien Erling Haaland ne marche sur la défense de Copenhague comme il a martyrisé celle de Manchester United. Qu’importe que le Cyborg plante un triplé ou se contente d’un doublé, à l’échelle du Paris Saint-Germain, il suffirait d’un but à Mbappé pour dépasser Edinson Cavani et devenir seul meilleur buteur du club de la capitale en compétition européenne. Le numéro 7 du PSG a égalisé contre le Maccabi Haïfa lors de la précédente journée, avec un 30e but en 46 matches.

Mbappé vise un autre record

Buteur lui aussi ce soir-là, Neymar totalise 21 réalisations sur le podium, devant Zlatan Ibrahimovic. Mais Kylian Mbappé voit déjà plus loin. Le record de Cavani tombera un jour ou l’autre. Si ce n’est pas ce soir, ce pourrait être la semaine prochaine, voire dans trois semaines. Peu importe puisqu’il battra ce record, c’est une certitude. Mais cette saison, Mbappé vise également le record absolu de buts inscrits pour le Paris Saint-Germain, là encore détenu par le Matador. Le but de Mbappé face à Nice l’a rapproché à 18 unités du record de Cavani (200). Encore 19 buts, toutes compétitions confondues, d’ici à la fin de la saison, et il le dépassera. S’il maintient le niveau de performance affiché la saison dernière (39 buts), la mission semble dans ses cordes.