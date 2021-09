Berne-Manchester United: Ronaldo déjà buteur, après avoir tiré sur un stadier à l'échauffement

Après avoir tiré sur un stadier à l'échauffement, Cristiano Ronaldo a rapidement ouvert le score pour Manchester United sur le terrain des Young Boys de Berne ce mardi en Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo ne perd jamais de temps. Après avoir réussi un doublé pour son retour avec Manchester United samedi dernier en Premier League, le Portugais n'a eu besoin que de 13 minutes pour faire à nouveau trembler les filets en Ligue des champions avec les Red Devils, sur la pelouse des Young Boys de Berne. Sur un service parfait de Bruno Fernandes, de l'extérieur du pied droit.

Quelques instants plus tôt, à l'échauffement, CR7 avait été un peu moins précis. La star a tiré sur un stadier, le touchant avec le ballon et l'envoyant au sol. Sonné, le malheureux a reçu l'assistance de plusieurs collègues au pied des tribunes. Et Cristiano Ronaldo est venu en personne prendre des nouvelles de sa victime.

Cristiano Ronaldo prend des nouvelles du stadier qu'il a touché en tirant à l'échauffement © AFP

Un nouveau record pour CR7

En Suisse, Cristiano Ronaldo n'a pas seulement inscrit son 136e but en Ligue des champions. Il a atteint ce mardi soir le record de matchs disputés en Ligue des champions, qu'il codétient désormais avec l'Espagnol Iker Casillas (177 apparitions).