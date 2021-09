Ligue des champions en direct: le groupe du PSG avec Messi, Mbappé et Neymar, sans Verratti

A l’heure d’accueillir le PSG, ce mercredi en ouverture de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Bart Verhaeghe, le président de Bruges se montre assez fataliste face à ce qu’il considère comme "la meilleure équipe du monde". "Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité, explique le dirigeant du club belge, dans des propos rapportés par L’Équipe. On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays".