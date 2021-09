Manchester United: le "puissant" discours de Ronaldo à ses coéquipiers

Selon la presse anglaise, Cristiano Ronaldo aurait délivré un discours poignant à ses coéquipiers à la veille de son retour sous le maillot de Manchester United, marqué par un doublé de sa part, douze ans après son départ.

Accueilli en héros à Old Trafford, douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo s’est immédiatement distingué avec un doublé. Et les Red Devils se prennent à rêver à une saison de tous les records, aussi bien au plan national que sur la scène européenne, alors que le club va retrouver la Ligue des champions cette semaine (United affronte les Youngs Boys de Berne ce mardin à 18h45).

S'ils courent après un titre national depuis 2012, le dernier sacre dans l'épreuve reine européenne remonte à 2008 et une finale remportée aux tirs au but contre Chelsea après un 1-1 dans le temps réglementaire. Le buteur, côté mancunien, s’appelait Cristiano Ronaldo, même s’il avait ensuite raté sa tentative dans les tirs au but.

La gagne "et rien d'autre"

Plus d’une décennie s’est écoulée, et CR7 est devenu l’un des deux meilleurs joueurs du monde. C’est auréolé de ce statut qu’il aurait prononcé un discours émouvant à l’intention de ses coéquipiers avant d’entamer le deuxième chapitre de son histoire avec Manchester United, leur demandant de tout sacrifier pour le club. Le Sun évoque ce mardi un discours "très puissant" tenu la veille du match contre Newcastle.

"Je suis revenu ici pour deux raisons, aurait-il déclaré. La première est que j’aime ce club. La deuxième est que j’aime par-dessus tout la mentalité de gagnant qui émane de ses rangs. Je ne suis pas revenu pour être une pomp-pom girl. Si vous voulez réussir, j’ai besoin que vous aimiez ce club du fond du cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou non, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours vous donner à 100% pour ce club. Je suis ici pour gagner, et rien d’autre." Une première preuve en a été apporté avec son doublé lors de la victoire face à Newcastle (4-1).