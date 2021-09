Manchester United: Ronaldo a déjà modifié les habitudes alimentaires de ses partenaires

Le grand retour de Cristiano Ronaldo a un impact énorme à Manchester United. L’influence de l’attaquant portugais de 36 ans se fait ressentir à tous les niveaux du club, y compris à la cantine. Impressionné par sa forme physique, ses coéquipiers scrutent ses repas afin de s’en inspirer.

Il a signé depuis moins de deux semaines. Mais sa simple présence change tout. Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir à Manchester United cet été. De quoi créer un vent d’euphorie à tous les échelons du club. Avec son palmarès, son charisme et sa réputation, l’attaquant portugais fait office de modèle ultime. Et son influence dans le vestiaire se mesure déjà… à la cantine. Lors du dîner pris en commun à l’hôtel, vendredi dernier, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont scruté le plateau de CR7 afin de s’en inspirer.

A 36 ans, le quintuple Ballon d’or impressionne par son physique impeccable et son état de forme. A la veille du match de Premier face à Newcastle, les Red Devils avaient le droit à un petit écart gourmand (comme c’est le cas les vendredis). Le charriot des desserts proposait du crumble aux pommes, des brownies et de la crème pâtissière. Mais cette fois, il est resté garni toute la soirée. Sans qu’aucune part ne trouve preneur.

Lee Grant, l’un des gardiens remplaçants de United, a raconté cette anecdote à talkSPORT. "Aucun joueur n’a touché aux desserts. Personne n’est allé se servir, tout le monde est resté assis. Un des gars m’a dit: ‘Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette?’ On jetait tous un coup d’œil à ce qu’il mangeait et c’est évidemment les assiettes les plus saines que vous puissiez imaginer". Le portier britannique de 38 ans précise que Ronaldo a notamment pris du quinoa, de l’avocat et des œufs durs. De quoi complexer ses coéquipiers, qui n’ont pas osé se faire plaisir devant lui.

Un nutritioniste personnel et des repas millimétrés

"Ce mec est dans une forme incroyable, admire Lee Grant, au club depuis 2018 (deux matchs disputés). Il a le deuxième plus beau corps du vestiaire derrière le mien, ça veut dire quelque chose. Bravo à lui! (sourire)" Phénomène de longévité, Cristiano Ronaldo est connu dans le monde entier pour son hygiène de vie irréprochable. Le buteur lusitanien préfère multiplier les petits repas tout au long de la journée plutôt que de s'offrir de grosses tablées. Sans aucun écart. Suivi par un nutritionniste depuis l’époque du Real Madrid, il mange en priorité des céréales au blé complet, des fruits frais, des légumes, du poulet et certains poissons. Jamais de produits congelés, de matière grasse excessive ou de boissons sucrées.

Une discipline de fer qui lui permet de se maintenir au plus haut niveau à cinq mois de son 37e anniversaire. Au lendemain de ce repas en équipe, le n°7 des Red Devils, qui s’était signalé durant le dernier Euro en écartant une bouteille de Coca-Cola en conférence de presse, a d’ailleurs claqué un doublé face aux Magpies pour son come-back à Old Trafford. De quoi conforter ses partenaires dans l’idée de s’inspirer de ses routines. A la cantine et ailleurs.