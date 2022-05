Ligue des champions: l'UEFA décerne le titre de meilleur joueur de la saison à Benzema

Karim Benzema a été désigné meilleur joueur de la saison par l'UEFA, trois jours après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions. L'attaquant français a inscrit 15 buts dans la compétition.

Ce ne pouvait être que lui. En attendant peut-être de soulever le premier Ballon d’or de sa carrière, le 17 octobre prochaine, Karim Benzema s’est vu décerner le titre de meilleur joueur de la saison par l’UEFA après la 14e victoire du Real Madrid en Ligue des champions. Un sacre historique au terme d’un parcours cahoteux que le Français aura marqué de son empreinte avec des réalisations importantes parmi les 15 buts inscrits tout au long de la compétition. Le Français a surgi plusieurs fois en fin de match pour sauver son équipe d’une élimination qui lui semblait promise. D’un premier triplé face au PSG, l’attaquant de l’équipe de France avait évincé un sérieux prétendant, avant de récidiver face à Chelsea lors du quart de finale aller.

"Probablement le meilleur avant-centre du monde", selon Ceferin

Intenable en phase finale, Benzema a encore joué un rôle essentiel dans le dernier carré pour permettre à son équipe de survivre à son voyage en Angleterre avec un doublé. S’il n’a pu éviter la défaite, ce revers d’une courte tête a néanmoins préservé les chances de qualification du Real avant le match retour au Bernabéu. C’est encore lui qui a scellé la qualification de son équipe pour la finale avec un penalty transformé dans les derniers instants du temps additionnel. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches en club cette saison, Benzema a porté son équipe vers une "décimocuarta" (14e) inespérée en C1. En état de grâce, Benzema a signé la meilleure saison de sa carrière.

"C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, probablement le meilleur avant-centre du monde et peut-être le joueur le plus sous-estimé de l'histoire", a assuré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, dans un entretien à l'AFP. "Il a encore pris plus de poids sur ses épaules. Il a marqué des buts mais pas seulement, il pousse l'équipe, même dans les moments difficiles", a renchéri le gardien madrilène Thibaut Courtois. L'Argentin Lionel Messi "n'a pas de doute" sur le fait que Karim Benzema mérite le Ballon d'Or cette année. Benzema "a été fondamental à partir des huitièmes (de finale de la C1) en se montrant décisif dans tous les matches. Cette année, il n'y a pas de doute pour moi", ajoute le joueur du Paris Saint-Germain dans cette interview.