Mercato: Liverpool prêt à faire une offre XXL pour Darwin Nunez

Convoité par les plus grands clubs européens, Darwin Nunez est l’une des attractions de ce mercato estival. Liverpool, qui anticipe le probable départ de Sadio Mané, espère appâter le buteur uruguayen dans ses rangs. Les Reds pourraient mettre près de 100 millions d’euros pour y parvenir.

Vers le dénouement du feuilleton Darwin Nunez? Courtisé par bon nombre de clubs européens, le joueur de 22 ans pourrait filer à Liverpool. Benfica, club de l’attaquant, réclamerait 100 millions d’euros pour le buteur. Selon Sky Sport et le Daily Mail, les Reds seraient prêts à casser leur tirelire et à s’aligner sur l'idée du club lusitanien pour s’offrir la pépite uruguayenne. Le nouveau directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, est déjà entré en contact avec Benfica et Nunez serait décidé à rejoindre le Nord de l’Angleterre.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, est déjà sous le charme de l’artilleur sud-américain: "Il était fort physiquement, rapide, calme à la finition. Je dis toujours que dans ces situations, s'il est en bonne santé, c'est une grande carrière qui l'attend.” Klopp a pu voir le talent de Nunez de ses propres yeux puisque Liverpool et Benfica se sont croisés lors des quarts de finale de la Ligue des champions. L'international uruguayen avait marqué lors des deux confrontations. “Il est vraiment bon. Je le savais avant, bien sûr, mais il a joué devant moi avec des duels difficiles contre Ibrahima Konaté."

Avec 34 buts en 41 matchs cette saison, Nunez a éveillé la curiosité d’autres clubs européens. Manchester United et Newcastle ont un temps été dans la course. Les Red Devils étaient prêts à débourser 80 millions d’euros. Mais l’idée de ne pas jouer la Ligue des champions aurait refroidi le jeune attaquant. Le PSG aurait lui aussi fait part de son intérêt auprès du club benfiquiste.

Arrivée d’Almeria en 2020, Nunez a fait le bonheur de Benfica en inscrivant six buts en 10 matchs de Ligue des champions. Il est également meilleur buteur du championnat portugais avec 26 pions au compteur.

Si d’aventure Nunez venait à rejoindre Liverpool, il pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire des Reds. En 2018, le club de la Mersey avait signé un chèque de 85 millions d’euros à Southampton pour Virgil van Dijk, actuel record pour les Reds. Almeria, ancienne écurie de Nunez, devrait encaisser 20% sur la future vente du prodige de la Celeste.