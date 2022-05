Chaos en Ligue des champions: Liverpool lance une contre-enquête auprès de ses supporters

Largement mis en cause lors des incidents au Stade de France qui ont eu lieu en marge du sacre du Real Madrid face à Liverpool (0-1), samedi en finale de Ligue des champions, le club anglais invite ses supporters à livrer leur témoignage, afin de se défendre auprès des "autorités compétentes".

Accusés d’avoir largement participé aux scènes de chaos à l’entrée du Stade de France, samedi avant la finale de la Ligue des champions perdue contre le Real Madrid (1-0), les supporters de Liverpool ont été invités par leur club à donner leur version des faits.

Sur leurs réseaux sociaux, les Reds ont publié ce lundi un message invitant leurs fans pris dans les incidents constatés aux portes d’entrée du stade francilien à remplir un formulaire sur le site du club, afin de livrer leur témoignage. Selon le bilan du ministère de l’Intérieur annoncé dimanche, 105 personnes ont été interpellées et 39 placées en garde à vue au cours des incidents qui ont émaillé la soirée.

>> Toutes les infos suite aux incidents du Stade de France en direct

Recueillir un maximum d’arguments pour contre-attaquer

Liverpool, dont les supporters ont été mis en cause par les autorités pour expliquer les débordements, cherche ainsi à amasser le plus d’arguments possibles pour ensuite les transmettre aux "autorités compétentes". En France, mais aussi probablement au Royaume-Uni et auprès de l'UEFA.

Trente-six heures après les évenements, le ministère des Sports a organisé ce lundi une réunion avec toutes les parties prenantes (UEFA, FFF, Stade de France, Préfecture). Selon les informations de RMC Sport, l’UEFA, qui était représentée autour de la table, a convenu que l’autorisation faite à Liverpool d’émettre des billets papiers était imprudente. La thématique des transports et de la gestion des flux a mobilisé de longues minutes de conversation lors de cette réunion de deux heures. L'UEFA aussi a diligenté une enquête de son côté.