Chelsea-Milan: Potter "inquiet" pour Fofana après sa blessure au genou

Graham Potter a reconnu mercredi soir attendre avec une certaine anxiété les résultats des examens médicaux de Wesley Fofana. Buteur contre l'AC Milan avec Chelsea (3-0) lors de la troisième journée de Ligue des champions, le défenseur central français est ensuite sorti sur blessure.

Du rire aux larmes en quelques minutes. Arraché à Leicester dans les derniers instants du mercato estival, Wesley Fofana a marqué son premier but avec Chelsea contre l'AC Milan en Ligue des champions ce mercredi. Mais seulement 12 minutes plus tard, le Français est sorti du terrain en larmes et en se tenant le genou droit. Après le large succès de son équipe (3-0), Graham Potter a reconnu son inquiétude vis-à-vis de la condition physique du défenseur central.

"Nous ne savons pas encore la gravité, c'est la seule chose décevante de la soirée, a indiqué l'entraîneur londonien en conférence de presse. Nous devons attendre un scanner et croiser les doigts. Je ne voudrais pas spéculer là-dessus maintenant, mais nous sommes inquiets et nous devons juste attendre jusqu'à jeudi, lui faire passer un scanner et espérer le meilleur."

Fofana en béquilles à sept semaines du Mondial

Malgré un sourire de façade, Wesley Fofana a quitté Stamford Bridge avec des béquilles et une attelle au genou droit ce mercredi soir. En attendant de connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité, tout Chelsea va espérer que cela ne soit pas trop grave.

"Ces choses arrivent, a encore estimé l'entraîneur anglais du club londonien. C'est un jeune homme, c'est un homme fort, nous allons l'aider et le soutenir."

Il n'y a peut-être pas que du côté des Blues que l'on va retenir son souffle en attendant les résultats du scanner réalisé par l'ancien défenseur de Saint-Etienne. A l'image de Graham Potter, Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France suivront probablement l'évolution de la blessure de l'international espoir tricolore.

S'il n'a toujours pas été sélectionné chez les A, Wesley Fofana a récemment fait partie de la préselection pour les matchs internationaux de septembre. A sept semaines de la Coupe du monde au Qatar et de l'entrée en lice de la France contre l'Australie, le 22 novembre, le central de 21 ans fait face à un nouveau coup du sort.