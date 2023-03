Chelsea: pas de retour contre Dortmund pour N'Golo Kanté, "c'est trop tôt" estime Potter

Graham Potter a confirmé lundi l'absence de N'Golo Kanté pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et le Borussia Dortmund. L'entraîneur des Blues est satisfait du retour du milieu français mais a annoncé qu'il aura besoin de temps avant d'être capable de rejouer les gros matchs.

Un bref espoir de revoir N'Golo Kanté qui vole en éclats. Aperçu à l'entraînement de Chelsea ce lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (21h en direct sur RMC Sport 1), le milieu de terrain des Blues ne sera pas apte à jouer lors du choc continental. Si Graham Potter a laissé durer le suspense pour Reece James, l'entraîneur des Blues a mis fin au rêve de voir le milieu français revenir sur le terrain ce mardi.

"Pour Reece (James) on prendra une décision mardi. Christian (Pulisic) est dans le groupe, il s’entraîne bien et parait bien, a d'abord expliqué le technicien anglais en conférence de presse. N’Golo (Kanté), c’est trop tôt pour lui, il n’est pas encore aux entraînements complets. C'est trop tôt mais il semble bien donc on va continuer cette évolution."

"Il ne pourra pas jouer directement pendant 90 minutes de sitôt"

Apparu à seulement deux reprises cette saison avec Chelsea, N’Golo Kanté n’a plus joué depuis le 14 août 2022 et le derby contre Tottenham lors de la deuxième journée de Premier League. Depuis bientôt sept mois, le Français est handicapé par des pépins physiques et une blessure à aux ischio-jambiers. A cause de ces ennuis avec son corps, l'international tricolore a notamment raté la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la France.

Malgré son retour à l’entraînement collectif, Graham Potter ne veut prendre aucun risque avec le joueur qui fêtera ses 32 ans le 29 mars prochain. Pas question de précipiter son retour à la compétition. Surtout le coach de l’équipe londonienne ne veut pas le lancer directement dans un duel à haute intensité contre le BVB en Ligue des champions.

"C’est complexe pour lui car il a été absent pendant un long moment. Il est de retour à l’entraînement mais après il faut voir comment lui redonner le rythme pour jouer en Ligue des champions ou en Premier League, a ensuite estimé l’Anglais face à la presse. Cela fait un petit peu de temps qu’il est de retour dans le groupe, mais pas de retour aux entraînements complets. Mais après, il faut lui donner des minutes et il ne pourra pas jouer directement pendant 90 minutes de sitôt."