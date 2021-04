Chelsea-Real appelé au bureau de vote, Marcelo pourrait rater la demie retour

Tenu d’assister aux élections régionales de Madrid le mardi 4 mai, depuis un bureau de vote pour lequel il a été désigné, Marcelo pourrait manquer le déplacement du Real à Chelsea le mercredi 5, s’il n’est pas autorisé à voyager la veille.

Zinédine Zidane croise les doigts pour récupérer Ferland Mendy au plus vite, car le coach français pourrait ne pas pouvoir pas compter sur Marcelo la semaine prochaine, à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Aussi incroyable que cela puisse paraître compte tenu des circonstances, le latéral brésilien, très en difficulté au match aller, sera empêché par des élections qui se tiendront la veille, à Madrid, selon El Mundo.

Marcelo a en effet été sélectionné pour faire partie d'un bureau de vote lors des élections régionales de Madrid, qui auront lieu le mardi 4 mai. Or, le Real Madrid se rendra à Londres pour y défier Chelsea le mercredi 5, à 21h. Le Conseil électoral estime qu'il pourrait prendre l'avion le jour du match, un plan difficile à mettre en œuvre en raison des protocoles Covid qui régissent la compétition européenne de l’UEFA.

Le contre-exemple de Levante

Le service juridique du club et l'entourage du joueur travaillent à contre-courant pour convaincre le comité électoral que le défenseur doit se rendre avec ses coéquipiers dans la capitale anglaise dès mardi prochain. Pour le moment, les justifications ont toutes été rejetées, selon El Mundo, mais Madrid a l’intention de faire appel de cette décision. Le rétablissement de Mendy n'étant pas encore confirmé, l'éventuelle absence de Marcelo constituerait un nouveau casse-tête pour Zinédine Zidane.

Le tirage au sort du bureau de vote a eu lieu le 5 avril dernier. Les présidents et membres désignés disposaient d'un délai de sept jours "pour alléguer une cause justifiée et documentée qui les empêche d'accepter la fonction". Une fois ce délai écoulé, le Conseil "se prononce dans les cinq jours". Il y a un peu moins de deux ans, Levante a réussi à libérer le gardien de but Aitor Fernandez d'un bureau de vote pour les élections de novembre 2019, relate El Mundo. Le jour des élections, il jouait à San Mamés contre l'Athletic. Marcelo espère pouvoir l'imiter dans une semaine.