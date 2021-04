Real Madrid: la belle anecdote de l'ex-agent de Benzema sur ses buts en Ligue des champions

Lors du nul entre le Real Madrid et Chelsea, ce mardi soir (1-1), Karim Benzema a rejoint Raul à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Un objectif qu'il avait déjà en tête au début de sa carrière, selon son ancien agent Karim Djaziri.

Grâce à sa reprise de volée qui a scotché Édouard Mendy, lors du nul 1-1 entre le Real Madrid et Chelsea, Karim Benzema a marqué mardi soir le 71e but de sa carrière en Ligue des champions. L'attaquant français a ainsi rejoint Raul Gonzalez à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Une belle performance qui a rappelé une anecdote à son ancien agent Karim Djaziri.

"Il y a 16 ans, à la veille de son premier match en Ligue des champions, j'avais montré le classement des meilleurs buteurs de la compétition à Benzema, où trônait Raul. Il m'avait dit: «Un jour, je le rattraperai !» Aujourd'hui, il le fait et de quelle manière. Bravo frère. #Légende", a écrit celui qui était venu quelques jours plus tôt dans l'After Foot sur RMC pour livrer son point de vue sur l'absence de son poulain en équipe de France.

Ce premier match en question a eu lieu le 6 décembre 2005. Avec l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema avait démarré contre Rosenborg au poste d'ailier gauche. L'OL s'était imposé et, sur une passe décisive de John Carew, il avait marqué son tout premier but sur la scène européenne (33e, 1-0).

Meilleur buteur français en phase finale

Karim Benzema peut désormais tenter de dépasser Robert Lewandowski, qui est troisième du classement avec 73 buts. Lionel Messi occupe la deuxième marche du podium, avec 120 réalisations. Cristiano Ronaldo est loin devant avec 134 buts.

L'égalisation de Karim Benzema dans ce match face aux Blues, qui avaient ouvert le score grâce à Christian Pulisic à la 14e minute, est aussi synonyme de 20e but en phase finale de la Ligue des champions. C'est plus que tout autre joueur français. Kylian Mbappé est à 13, Thierry Henry à 12.