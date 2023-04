Chelsea-Real: "c'est rouge pour Militao et ça change tout", Lampard peste contre l'arbitrage

Tout juste éliminé de Ligue des champions après une nouvelle défaite 2-0 face au Real Madrid en quarts de finale ce mardi, Frank Lampard pointe du doigt l'arbitrage et estime que Militao aurait dû écoper d'un second carton jaune. Une décision qui "change tout", selon lui.

"Militao? Pour moi, c'est un carton rouge... et il vous reste une demi-heure contre un joueur de moins." En conférence de presse d'après-match ce mardi et alors que Chelsea vient d'être éliminé de Ligue des champions face au Real Madrid (4-0 scores cumulés), Frank Lampard peste contre l'arbitrage. Il estime qu'Eder Militao aurait dû écoper d'un carton second carton jaune et donc être exclus après une faute sur Trevoh Chalobah à l'entrée de la surface (54e).

"Une expulsion change tout"

"Militao, pour moi, c'était un deuxième jaune. Je ne vais pas dire ce que je pense. Mais dans cette faute sur une attaque dans le dernier tiers, c'était un second jaune. Ce qui signifie un rouge (Militao ayant déjà été averti à la 21e). Une expulsion change tout. Il restait une demi-heure avec un joueur en moins", explique le coach intérimaire de Chelsea, qui estime aussi que le temps additionnel de la première période était trop court.

Il n'a pas été épargné par les questions des journalistes britanniques, qui démarrent notamment en l'interrogeant sur la pertinence de jouer avec cinq défenseurs alors que Chelsea devait revenir d'une défaite 2-0 à l'aller. "J'ai réfléchi à la meilleure façon de relever la tête et de marquer un but. Parce qu'en marquant un but, tout pouvait changer", assure-t-il alors que Chelsea s'est effectivement procuré les meilleures occasions en première période.

"Nous sommes dans une phase de transition"

"La vérité, c'est que nous les avons eues, mais nous avons été trop tendres devant le but et à ce niveau, si vous faites cela, c'est impossible. Je comprends que personne n'aime se féliciter après une défaite, mais je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés ce soir."

Interrogé sur comment il ambitionne la fin de saison, alors que Chelsea n'a plus que la Premier League à jouer et pointe à la 11e place, il dit vouloir garder tout le monde concerné: "Nous devons continuer à défendre cet écusson, qui est énorme. Je ne laisserai personne se mettre en retrait. Si vous jouez pour ce club, vous le défendez à chaque match, jusqu'à la fin."

"Il est clair que nous traversons une situation que nous ne souhaitons pas, mais il y a des bases sur lesquelles nous pouvons travailler, nous améliorer, et ce soir le démontre. Nous sommes dans une phase de transition. Il reste sept matches de Premier League et nous devons les utiliser pour montrer au public que notre amélioration est réelle".