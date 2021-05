Chelsea-Real Madrid: Edouard Mendy bat un record en Ligue des champions

Encore brillant lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (2-0) mardi, Edouard Mendy est un mur quasiment imprenable depuis son arrivée au club l’été dernier.

Il pensait découvrir la Ligue des champions avec Rennes. Il l’a finalement fait avec Chelsea. Et sept mois après son transfert chez les Blues, Edouard Mendy (29 ans) est qualifié pour la finale! De quoi ajouter une ligne de plus à son incroyable parcours, lui qui était au chômage il y a six ans. Depuis, le gardien vit une ascension exceptionnelle qu’il s’est lui-même construit.

Ardemment désiré par les Blues, qui l’ont acheté 24 millions d’euros en septembre dernier, Mendy est l’un des grands artisans de la superbe saison de l’équipe londonienne. Il l’a encore prouvé mercredi lors de la demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid (2-0).

L’ancien Rémois a repoussé deux grosses occasions de Karim Benzema en première période, d’abord sur une frappe sèche de l’attaquant français, puis sur une tête à bout portant. Il n’a pas encaissé de buts pour la huitième fois cette saison dans la compétition européenne. Cela n’était jamais arrivé pour un gardien d’une équipe anglaise en Ligue des champions. Il fait donc mieux que le précédent record de clean-sheets des Blues en Ligue des champions: 7 en 2007/08 et en 2013/14.

L'international sénégalais, un temps passés par l’OM pour s’entraîner, a seulement concédé trois buts depuis le début de l’épreuve. Il s’est incliné face à Serhou Guirassy (Rennes) en phase de poule, Mehdi Taremi (Porto) en quart de finale retour et face à Karim Benzema (Real Madrid) lors de la demi-finale aller. "Nous avons encore une étape à affronter ensemble", a déclaré le joueur sur son compte Instagram.