City-Real: Alaba, Stones, Fernandinho, Laporte… Sale soirée pour les défenseurs

Dans une demi-finale aller de Ligue des champions complètement débridée et marquée par un festival offensif, ce mardi soir entre Manchester City et le Real Madrid (4-3), les défenseurs ont passé une sale soirée. Quand certains n’ont même pas pu aller au terme de la rencontre, d’autres se sont rendus coupables de grossières erreurs.

Une rencontre aussi folle fait forcément le bonheur des éléments offensifs et des spectateurs. Un peu moins celui des défenseurs. Ce mardi soir, alors que Manchester City et le Real se sont répondus coup pour coup dans un match complètement débridé en demi-finale aller de Ligue des champions (4-3), les arrière-gardes des deux équipes ont souffert. Focus sur quatre joueurs qui ont connu une sale soirée à l’Etihad Stadium.

>> Revivez City-Real (4-3)

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Alaba trop juste physiquement et battu par Jesus

Le défenseur autrichien a longtemps été incertain pour cette rencontre. Touché aux adducteurs contre Osasuna lors de la dernière journée de Liga, il avait cédé sa place à Carvajal au retour des vestiaires. Ce mercredi soir, il a finalement pu tenir son rang… seulement pendant 45 minutes, Ancelotti ayant décidé de le remplacer par Nacho à la pause. Présent sur la pelouse pendant une période, Alaba a eu le temps de prendre la foudre sur le but du 2-0 inscrit par Gabriel Jesus à la 11e minute, quand le Brésilien a réussi à le mettre dans le vent sur son contrôle dans la surface.

Stones, le pari perdant de Guardiola

Pep Guardiola avait tenté un pari similaire à celui d’Ancelotti avec Alaba, mais son coup de poker avec John Stones ne s’est pas avéré plus payant. Privés de Cancelo et de Walker, le technicien espagnol a été contraint de bricoler pour le côté droit de sa défense et a finalement décidé d’aligner l’Anglais, absent à cause d’une blessure à la cuisse droite lors de la dernière rencontre de Premier League contre Watford, dans un rôle inhabituel de latéral droit. S’il n’a pas fait d’erreurs significatives, le défenseur central de formation, visiblement trop juste physiquement, a quitté ses coéquipiers à la 36e minute, remplacé par Fernandinho.

Fernandinho a subi la foudre de Vinicius

Le soldat de Guardiola, appelé à la rescousse pour suppléer Stones, a souffert sur son côté droit. Vinicius a fait des misères au milieu central de 36 ans, pas habitué à jouer dans le couloir et battu presque à chaque fois par la technique et la vitesse de l’ailier brésilien. Le but du 3-2 inscrit par ce dernier lui est d’ailleurs imputable: au duel avec Vinicius au niveau de la ligne médiane, le Citizen se fait mettre dans le vent sur une sublime feinte de corps du Madrilène, qui est allé tromper Courtois au terme d’un improbable rush de 50 mètres.

Laporte offre le penalty à Benzema

Le défenseur de la Roja a été solide tout au long de la rencontre, mais l’on retiendra malheureusement sa faute de main dans le money-time. Alors que Manchester City venait de reprendre deux buts d’avance grâce à un coup de canon de Bernardo Silva, il a été sanctionné pour un avoir touché le ballon du bras lors d’un duel aérien avec Benzema. Sur le coup, le penalty est indiscutable et la faute de main paraît réellement évitable, tant il ne contrôle pas son geste. La suite? Une panenka géniale de Benzema, preuve que cette soirée était vraiment celle attaquants.