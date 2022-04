City-Real: le superbe rush de Vinicius pour répondre à Foden

Deux buts en deux minutes entre Manchester City et le Real Madrid, en demi-finale aller de Ligue des champions ce mardi soir (sur RMC Sport 1). Vinicius est parvenu à répondre au but de Phil Foden grâce à un exploit individuel pour ramener le score à 3-2.

Pas le temps de s'ennuyer dans la demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid. À peine Phil Foden a-t-il eu le temps de croire qu'il avait mis les Skyblues à l'abri (3-1, 53e) que Vincius est parvenu à réduire le score (3-2, 55e) après un effort individuel impressionnant. Alors que les deux défenses se montrent poreuses, tout est encore possible.

City-Real © RMC Sport

City-Real © RMC Sport

C'est d'abord Phil Foden qui a concrétisé la domination totale des Citizens, excellemment bien rentrés dans leur seconde mi-temps. Oublié par Riyad Mahrez en contre un peu plus tôt, malheureux sur une autre occasion sauvée sur la ligne, le jeune Anglais n'avait cette fois pas tremblé. Sur un centre en bout de course de Fernandinho, il a surgi aux six mètres, devançant Dani Carvajal pour marquer de la tête.

Sprint rageur pour Vinicius

Le public de l'Etihad Stadium a à peine eu le temps de se remettre de ce but que Vinicius est venu relancer le suspense. Récupérant un ballon au niveau de la ligne médiane, le virevoltant Brésilien a mystifié Fernandinho, bien à la peine sur cette fin de match, pour se lancer dans un long sprint en direction des cages. Personne côté City n'a réussi à le rattraper et l'attaquant n'a plus eu qu'à conclure une fois arrivé dans la surface.

En première mi-temps, le spectacle était déjà au rendez-vous: Kevin De Bruyne a ouvert le score dès la 2e minute de la tête, avant que Gabriel Jesus, d'un bel enchanement, n'alourdisse la marque pour City. Finalement, le Real Madrid a été remis dans le match par son homme providentiel, l'inévitable Karim Benzema, d'une reprise de volée au point de penalty.